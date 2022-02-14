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Песков надеется, что РФ вернётся к полноценному участию в Играх со следующей Олимпиады

В Кремле, уточнил пресс-секретарь президента, считают, что страна выполняет свои обязательства, а Олимпиада в Пекине должна стать последней, когда национальная команда поехала без флага и гимна.

14 февраля, 10:40
<p>Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/67717/photos/67537" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Фото © Kremlin.ru

В Москве надеются, что уже со следующего олимпийского цикла Россия вернётся к полноценному участию в Играх. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что уже со следующего олимпийского цикла мы выйдем в нормальный, полноценный национальный режим участия", — сказал он журналистам.

Фигуристка Валиева выступит в личном турнире Олимпиады

Фигуристка Валиева выступит в личном турнире Олимпиады

Песков напомнил, что сборная России выступает в Пекине без флага и гимна, однако нынешняя Олимпиада является последней, когда национальная команда поехала с ограничениями. На просьбу оценить высказывание бывшего главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Паунда о том, что России нужно взять "тайм-аут на одну, две или три Олимпиады", о чём он заявил из-за разбирательства в отношении фигуристки Камилы Валиевой, Песков заметил, что, согласно мнению Кремля, Россия выполняет свои обязательства.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. Сборная России после девяти дней завоевала четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей и занимает промежуточное шестое место в медальном зачёте.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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