Песков надеется, что РФ вернётся к полноценному участию в Играх со следующей Олимпиады

В Москве надеются, что уже со следующего олимпийского цикла Россия вернётся к полноценному участию в Играх. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что уже со следующего олимпийского цикла мы выйдем в нормальный, полноценный национальный режим участия", — сказал он журналистам.

Песков напомнил, что сборная России выступает в Пекине без флага и гимна, однако нынешняя Олимпиада является последней, когда национальная команда поехала с ограничениями. На просьбу оценить высказывание бывшего главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Паунда о том, что России нужно взять "тайм-аут на одну, две или три Олимпиады", о чём он заявил из-за разбирательства в отношении фигуристки Камилы Валиевой, Песков заметил, что, согласно мнению Кремля, Россия выполняет свои обязательства.