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Кардиолог Соколов рассказал, как обнаружить у себя порок сердца

Врач уточнил, что часто рекомендуется хирургическое лечение такого заболевания. При этом лекарственная терапия носит лишь вспомогательный характер.

14 февраля, 10:30

Фото на обложке © Pixabay

Часто симптомы патологии сердца люди объясняют себе усталостью или другими заболеваниями. Сердечно-сосудистые заболевания сложно обнаружить самостоятельно, поэтому необходимо проходить ежегодную диспансеризацию. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-кардиолог АО "Медицина", кандидат медицинских наук Денис Соколов.

"Пороки сердца часто сложно отличить от других заболеваний. Так, коарктация аорты нередко проходит под маской вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии неясного генеза", — объяснил он.

Соколов советует проходить диспансеризацию раз в год, чтобы не упустить драгоценное время, даже если человек ни на что не жалуется. Причинами развития порока сердца врач называет аномальное формирование органа и больших сосудов в первые 3–8 недель развития плода, которые могут быть вызваны болезнью матери или наследственностью.

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Врач уточнил, что если порок сердца был обнаружен, то часто рекомендуется хирургическое лечение заболевания. При этом лекарственная терапия носит лишь вспомогательный характер.

Ранее Лайф рассказал, что британские врачи сообщили о "тихих" признаках рака костей. По их словам, часто люди оправдывают эти неявные симптомы смертельно опасного заболевания бытовыми причинами, например физическим перенапряжением.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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