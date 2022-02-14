Кардиолог Соколов рассказал, как обнаружить у себя порок сердца

Часто симптомы патологии сердца люди объясняют себе усталостью или другими заболеваниями. Сердечно-сосудистые заболевания сложно обнаружить самостоятельно, поэтому необходимо проходить ежегодную диспансеризацию. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-кардиолог АО "Медицина", кандидат медицинских наук Денис Соколов.

"Пороки сердца часто сложно отличить от других заболеваний. Так, коарктация аорты нередко проходит под маской вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии неясного генеза", — объяснил он.

Соколов советует проходить диспансеризацию раз в год, чтобы не упустить драгоценное время, даже если человек ни на что не жалуется. Причинами развития порока сердца врач называет аномальное формирование органа и больших сосудов в первые 3–8 недель развития плода, которые могут быть вызваны болезнью матери или наследственностью.

Врач уточнил, что если порок сердца был обнаружен, то часто рекомендуется хирургическое лечение заболевания. При этом лекарственная терапия носит лишь вспомогательный характер.