В Кремле считают, что отказ Украины от НАТО помог бы решить вопрос гарантий безопасности

Официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы переговорному процессу по гарантиям безопасности. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В беседе с журналистами в понедельник он прокомментировал заявление посла Незалежной в Лондоне Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от членства в альянсе, если это поможет "предотвратить войну".

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтверждённый отказ Украины от идеи вступления в НАТО… Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", — сказал представитель Кремля.