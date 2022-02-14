В Кремле считают, что отказ Украины от НАТО помог бы решить вопрос гарантий безопасности
Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко о том, что такой сценарий возможен, если это поможет "предотвратить войну".
Фото на обложке © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы переговорному процессу по гарантиям безопасности. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В беседе с журналистами в понедельник он прокомментировал заявление посла Незалежной в Лондоне Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от членства в альянсе, если это поможет "предотвратить войну".
"Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтверждённый отказ Украины от идеи вступления в НАТО… Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", — сказал представитель Кремля.
Отметим, что ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев в интервью, данном Лайфу, призвал с осторожностью относиться к заявлению украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от планов вступления в НАТО. Если бы об этом говорил министр иностранных дел, тогда можно было бы воспринимать их всерьёз, сказал он.
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