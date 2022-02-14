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Пользователи "Юлы" и объявлений VK смогли найти любовь благодаря орехам и автомобилю

Даже после сыгранных свадеб пары продолжают пользоваться сервисами, продавая ненужные товары и вещи. Однако теперь находиться в поисках второй половинки им не придётся.

14 февраля, 10:23
<p>Свадьба Андрея и Сыдыгмы. Фото ©<a href="https://vkteam.notion.site/ebd05da9efa044c5a420b0e94be01fd2" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Vkteam.notion.site</a></p>

Свадьба Андрея и Сыдыгмы. Фото © Vkteam.notion.site

Сервисы "Юла" и "Объявления ВКонтакте" помогают пользователям не только продавать и покупать необходимые товары, но в некоторых случаях и находить вторых половинок. К Дню всех влюблённых нашлись настоящие романтические истории таких людей.

Одна из них произошла в Новосибирске. Девушка Сыдыгма разместила объявление в соцсети о продаже кедровых орехов, которые ей привёз папа из Бурятии. Из-за брекетов она не смогла бы их съесть, поэтому решила часть раздать друзьям и знакомым, а другую — продать. На объявление откликнулся покупатель Андрей, спросив о стоимости товара. При встрече Сыдыгма не хотела брать деньги с молодого человека, но он настоял, а затем пригласил девушку на свидание в кино. Спустя некоторое время они съехались, а в августе прошлого года сыграли свадьбу. Сейчас они продолжают пользоваться объявлениями, продавая ненужные товары.

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Другая история любви случилась в Екатеринбурге. В мае 2016 года Татьяна Соколова разместила на "Юле" объявление о продаже машины, которой заинтересовался Дмитрий. При осмотре оказалось, что машина не в лучшем состоянии и сделка не совершилась, однако молодые люди сразу нашли общий язык, начав ходить на свидания. Спустя полгода пара поженилась, и Дмитрий помог Татьяне избавиться от автомобиля. Сегодня у них трое детей, младший из которых родился в январе 2022-го.

Татьяна, Дмитрий и их дети. Фото © Vkteam.notion.site

Татьяна, Дмитрий и их дети. Фото © Vkteam.notion.site

А ранее астролог раскрыла, как провести День святого Валентина, чтобы потом не жалеть. В этом году 14 февраля — очень интенсивный и непредсказуемый день, предупредила Ольга Архангельская в беседе с Лайфом. В первую очередь не стоит поддаваться на провокации и плести интриги.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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