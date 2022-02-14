Психолог объяснил, как одиноким перестать бояться отказов и начать действовать

Если День всех влюблённых вы встречаете без пары и очень переживаете на этот счёт, вам в первую очередь нужно сместить фокус внимания с 14 февраля. Разрешите себе в каждом дне находить поводы и причины быть счастливым человеком. В беседе с Лайфом психолог Альберт Сафин объяснил, от чего зависит то, как мы чувствуем себя в повседневной жизни.

Не зацикливайтесь на Дне святого Валентина

"Почему речь идёт о 14 февраля? Что, другие дни в году не заслуживают быть для нас счастливым опытом? Разве они чем-то хуже, чем 14 февраля?" — задался вопросом Сафин.

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Наша жизнь — во многом наши взаимоотношения с людьми, заметил собеседник. И окружать себя нужно теми, кто дорог сердцу.

"То, как мы себя чувствуем в течение наших дней, во многом определяется тем, какова наша структура взаимоотношения с другими. Речь идёт не только о партнёре. Это наши коллеги, товарищи, знакомые. Поэтому первое: нужно сместить фокус внимания с 14 февраля на каждый день повседневности и разрешить себе не только 14 февраля чувствовать себя нужным", — указал специалист.

Вспомните о тех, с кем вам было хорошо

Подумайте о людях, с которыми вы были близки, с которыми вас связывают позитивные воспоминания. Это необязательно должны быть люди противоположного пола. С кем из них вам было бы интересно встретиться вновь? Наверняка с некоторыми вы можете связаться и предложить провести время вместе. Напишите и договоритесь о встрече, и тогда вечер 14 февраля будет скрашен теплом взаимодействия с другим человеком.

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"Получается, что от вас зависит, лечите ли вы себя от болезни одиночества или нет. Шаги выше вам в этом помогут. Дальше можно сделать эти встречи системными", — пояснил Сафин.

Тренируйте способность проявлять интерес к собеседнику

Интересуйтесь другими людьми, и тогда другие начнут интересоваться вами. Конечно, когда человек думает, что может получить отказ, начинает нервничать и стрессовать. Сафин предложил "сделать отказы нормальными" и напомнил, что ничего страшного в них нет.

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