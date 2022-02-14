Онищенко: "Омикрон" скажется на средней продолжительности жизни людей

Летальность от штамма коронавируса "омикрон" снижается, но его распространение скажется на средней продолжительности жизни людей, считает учёный-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

"С одной стороны, этот штамм более контагиозен, что даёт ему возможность заражать большее количество людей, с другой — изменилась структура оказания медицинской помощи, поскольку штамм менее вирулентен. Люди переносят его легче и быстрее. Большинство таких больных сегодня лечится амбулаторно", — рассказал он в беседе с РИА ФАН.

По его словам, показатель летальности стал меньше, однако число больных "омикроном" резко увеличилось. При вспышке дельта-варианта "умирало 6–7 тысяч человек в день при значительно меньшем числе заражённых". Онищенко отметил, что для подавляющего числа людей болезнь протекает легче, не поражаются лёгкие, но ущерб всё равно наносится. За счёт вовлечения в эпидемический процесс большего числа людей, общество получает от вируса больший вред.

"Совокупный ущерб популяции более весомый. Безусловно, всё это скажется на средней продолжительности жизни людей", — подытожил Онищенко.