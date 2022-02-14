НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Онищенко: "Омикрон" скажется на средней продолжительности жизни людей

Для многих заболевших новым штаммом болезнь протекает легче. Тем не менее за счёт вовлечения в эпидемический процесс гораздо большего числа людей, ущерб стал масштабнее, пояснил учёный.

14 февраля, 10:11
<p>Геннадий Онищенко. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Геннадий Онищенко. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Летальность от штамма коронавируса "омикрон" снижается, но его распространение скажется на средней продолжительности жизни людей, считает учёный-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

"С одной стороны, этот штамм более контагиозен, что даёт ему возможность заражать большее количество людей, с другой — изменилась структура оказания медицинской помощи, поскольку штамм менее вирулентен. Люди переносят его легче и быстрее. Большинство таких больных сегодня лечится амбулаторно", — рассказал он в беседе с РИА ФАН.
Вирусолог Волчков оценил риски появления суперштамма коронавируса

Вирусолог Волчков оценил риски появления суперштамма коронавируса

По его словам, показатель летальности стал меньше, однако число больных "омикроном" резко увеличилось. При вспышке дельта-варианта "умирало 6–7 тысяч человек в день при значительно меньшем числе заражённых". Онищенко отметил, что для подавляющего числа людей болезнь протекает легче, не поражаются лёгкие, но ущерб всё равно наносится. За счёт вовлечения в эпидемический процесс большего числа людей, общество получает от вируса больший вред.

"Совокупный ущерб популяции более весомый. Безусловно, всё это скажется на средней продолжительности жизни людей", — подытожил Онищенко.

Ранее невролог Ольга Голубинская рассказала об отличии головной боли при "омикроне". По словам врача, многие пациенты жалуются на её сдавливающий, не всегда обычный характер. Это может быть связано с тем, что вирус, частично проникший в клетки мозга, вызывает там отёк.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1