Онищенко: "Омикрон" скажется на средней продолжительности жизни людей
Для многих заболевших новым штаммом болезнь протекает легче. Тем не менее за счёт вовлечения в эпидемический процесс гораздо большего числа людей, ущерб стал масштабнее, пояснил учёный.
Геннадий Онищенко. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Летальность от штамма коронавируса "омикрон" снижается, но его распространение скажется на средней продолжительности жизни людей, считает учёный-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.
"С одной стороны, этот штамм более контагиозен, что даёт ему возможность заражать большее количество людей, с другой — изменилась структура оказания медицинской помощи, поскольку штамм менее вирулентен. Люди переносят его легче и быстрее. Большинство таких больных сегодня лечится амбулаторно", — рассказал он в беседе с РИА ФАН.
По его словам, показатель летальности стал меньше, однако число больных "омикроном" резко увеличилось. При вспышке дельта-варианта "умирало 6–7 тысяч человек в день при значительно меньшем числе заражённых". Онищенко отметил, что для подавляющего числа людей болезнь протекает легче, не поражаются лёгкие, но ущерб всё равно наносится. За счёт вовлечения в эпидемический процесс большего числа людей, общество получает от вируса больший вред.
"Совокупный ущерб популяции более весомый. Безусловно, всё это скажется на средней продолжительности жизни людей", — подытожил Онищенко.
Ранее невролог Ольга Голубинская рассказала об отличии головной боли при "омикроне". По словам врача, многие пациенты жалуются на её сдавливающий, не всегда обычный характер. Это может быть связано с тем, что вирус, частично проникший в клетки мозга, вызывает там отёк.
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