В России за сутки госпитализировали 10 451 человека с коронавирусом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 10 451 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Отмечается, что этот показатель на 17,4% меньше, чем днём ранее. При этом полностью излечилось от болезни за последние 24 часа 97 185 пациентов. А общее число выздоровевших достигло 11 333 044. За всё время в России выявили 14 313 965 случаев коронавируса, из которых 180 456 — за прошедшие сутки. Всего зарегистрирован 340 931 летальный исход, за последние 24 часа этот показатель увеличился на 683.