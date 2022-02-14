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В России за сутки госпитализировали 10 451 человека с коронавирусом

Этот показатель на 17,4% меньше, чем днём ранее. За тот же период полностью излечилось от болезни 97 185 пациентов.

14 февраля, 08:44
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 10 451 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Отмечается, что этот показатель на 17,4% меньше, чем днём ранее. При этом полностью излечилось от болезни за последние 24 часа 97 185 пациентов. А общее число выздоровевших достигло 11 333 044. За всё время в России выявили 14 313 965 случаев коронавируса, из которых 180 456 — за прошедшие сутки. Всего зарегистрирован 340 931 летальный исход, за последние 24 часа этот показатель увеличился на 683.

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Ранее Лайф рассказывал, что учёные Роспотребнадзора научились выявлять коронавирус на ранних стадиях. В перспективе найденный способ можно будет использовать для создания тест-систем. Высокотехнологичное оборудование не понадобится.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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