День всех разочарованных: 5 звёздных пар, которые хочется вычеркнуть из истории и поскорее забыть
14 февраля — худший день в году для тех, кто не нашёл свою половинку. Если вы находитесь в такой ситуации, у нас есть спасение. Вспоминаем пары, глядя на которые можно лишь порадоваться одиночеству.
Лера Кудрявцева с Сергеем Лазаревым и Дава с Ольгой Бузовой. Коллаж на обложке © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов / Дмитрий Коробейников
Саша и Мася Шпак
Блогеры Саша и Мася Шпак. Фото © Instagram / sashashpakofficial
Фрик-блогер Саша Шпак — сам по себе персонаж весьма специфический и жену нашёл под стать. Ребята сошлись ещё в 2015-м и, по факту, строили карьеру "онлайн – городских сумасшедших" вместе. И хоть сейчас все знают девушку как Масю Шпак, на самом деле её зовут Ирина Мещанская. А Мася — ласковое прозвище, которое ей когда-то дал теперь уже бывший супруг. Когда они развелись летом 2021-го, все наконец смогли выдохнуть — слишком уж много скандалов ради пиара супруги начинали из ничего. Правда, как оказалось, для этого Шпаку постоянная жена не нужна. Он наловчился устраивать шоу самостоятельно.
Ольга Бузова и Давид Манукян
Певец Давид Манукян и телеведущая Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий
Ребята успели провстречаться меньше полутора лет, но количество кринжа, который Ольга Бузова и Давид Манукян подарили этому миру за это время, не поддаётся описанию. Возникший будто из ниоткуда Дава постоянно таскался со своей новой любовью, которая на тот момент была на пике популярности. Параллельно рэпер записывал треки с новыми знакомыми из мира шоу-бизнеса. Остаётся только догадываться, осознавала ли Оля, каким мощным трамплином была для карьеры своего теперь уже бывшего.
Настя Ивлеева и Элджей
Блогер Настя Ивлеева и певец Элджей (Алексей Узенюк). Фото © Instagram / sayonaraboy
Они молоды, успешны, а количество фанатов исчисляется миллионами. Вот только красивая пара всё равно никак не складывалась. Настя Ивлеева постоянно делала выбор в пользу карьеры, Элджея с его образом плохого парня тоже едва ли можно было назвать идеальным мужем. Они поженились, а спустя год поняли, что семейная жизнь ну никак не вписывается в сложившийся распорядок.
Гарик Харламов и Кристина Асмус
Актёры Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Когда в начале десятых ребята объявили, что теперь они вместе, в шоке были все. Многие задавались вопросом, чем Гарик Харламов влюбил в себя такую красотку, как Кристина Асмус. Все надеялись, что они наиграются и скоро расстанутся, но вот у них родилась общая дочь Настя. Вопросов стало ещё больше. Началом конца отношений фанаты считают злополучное "домашнее видео" с Кристиной. Из-за постельной сцены из фильма "Текст" пару затравили в соцсетях, и супруги развелись.
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев. Фото © ТАСС / Виноградов Сергей
Когда в 2008-м Сергей Лазарев начал встречаться с Лерой Кудрявцевой, единственное, о чём спрашивали фанаты: "Кого вы тут пытаетесь обмануть?". По звёздам и правда было видно, что они в хороших отношениях, но если речь и шла о любви, то исключительно о дружеской. Очевидно, продюсерам Лазарева нужно было срочно закрыть все слухи об ориентации певца, поэтому подруга Лера была как нельзя кстати. "В рабстве" у Лазарева телеведущая была до 2012-го. Они бы, наверное, так и встречались, но у Кудрявцевой появились реальные отношения. В 2013-м телеведущая уже вышла за хоккеиста Игоря Макарова. Судя по всему, с ролью прикрытия Лера была согласна. Даже спустя десять лет она в отличных отношениях с "бывшим парнем". А вот Лазарев решил больше не заморачиваться: с 2012-го официальных девушек у него так и не было.
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