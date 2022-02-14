Исследование показало безопасность комбинации "Спутника лайт" и вакцины AstraZeneca

Исследование по комбинированному использованию вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины против коронавируса "Спутник V" — "Спутник лайт" показало безопасность их совместного применения. Об этом сообщает РФПИ.

"Промежуточные результаты II фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и препарата "Спутник лайт" <...> продемонстрировали оптимальный профиль безопасности и переносимости", — говорится в сообщении.

В совместном исследовании РФПИ, компании AstraZeneca и "Р-фарм" приняли участие 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане. Испытуемым в разной последовательности вводились внутримышечные инъекции вакцины AstraZeneca и компонента Ad26-S вакцины "Спутник V" с интервалом в 28 дней. Сообщается, что в ходе наблюдения не было выявлено серьёзных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией.