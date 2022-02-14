Биатлонистка Казакевич примет участие в масс-старте Олимпиады в Пекине
Также нашу страну в гонке представят Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.
Ирина Казакевич. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российская биатлонистка Ирина Казакевич сможет принять участие в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине.
Это стало возможным после того, как из-за проблем со здоровьем своё выступление на Играх завершила норвежка Ингрид Тандервольд. Так как Казакевич была первой в списке запасных, именно она сможет выйти на старт гонки на 12,5 км.
Добавим, что Россию в масс-старте также представят Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Гонка состоится 19 февраля.
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