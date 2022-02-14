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Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: Стремление Украины в НАТО прописано в конституции

Украинскому послу в Лондоне надо объясниться, что он имел в виду, однако, каким бы ни был его ответ, курс страны в Североатлантический альянс и ЕС остаётся приоритетом Незалежной, отметил Никифоров.

14 февраля, 08:30
<p>Сергей Никифоров. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/normandskij-format-ye-bezalternativnim-majdanchikom-dlya-per-71485" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис</a> президента Украины</p>

Сергей Никифоров. Фото © Офис президента Украины

Стремление Украины войти в НАТО и Евросоюз закреплено в конституции страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Незалежной Сергей Никифоров.

"Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в конституции страны", — цитирует его издание "Страна.ua".

Пресс-секретарь президента заметил, что украинскому послу в Лондоне Вадиму Пристайко надо объясниться, что тот имел в виду, говоря о возможном отказе Украины от членства в Североатлантическом альянсе. При этом Никифоров добавил, что, каким бы ни было объяснение, курс страны в НАТО и ЕС остаётся приоритетом Незалежной.

Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО

Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО

Ранее Лайф рассказывал, что кандидат в президенты Франции Валери Пекресс выступила против принятия Украины в НАТО. Политик также заявила, что при избрании её французским лидером такой вопрос и не будет стоять на повестке дня. Вместе со своей партией она выступает за сильный Европейский союз.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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