Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: Стремление Украины в НАТО прописано в конституции

Стремление Украины войти в НАТО и Евросоюз закреплено в конституции страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Незалежной Сергей Никифоров.

"Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в конституции страны", — цитирует его издание "Страна.ua".

Пресс-секретарь президента заметил, что украинскому послу в Лондоне Вадиму Пристайко надо объясниться, что тот имел в виду, говоря о возможном отказе Украины от членства в Североатлантическом альянсе. При этом Никифоров добавил, что, каким бы ни было объяснение, курс страны в НАТО и ЕС остаётся приоритетом Незалежной.