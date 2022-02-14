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МИД КНР: Посольство Китая на Украине работает в обычном режиме

Пекин внимательно следит за ситуацией, происходящей вокруг Незалежной, отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

14 февраля, 08:24
<p>Ван Ваньбинь. Фото © ТАСС / EPA / WU HONG</p>

Ван Ваньбинь. Фото © ТАСС / EPA / WU HONG

Посольство Китая в Киеве работает в обычном режиме. Об этом заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Ваньбинь, отвечая на вопрос, будет ли дипмиссия КНР эвакуировать своих сотрудников, как и США.

"Мы внимательно следим за ситуацией на Украине, наше посольство и консульства работают в нормальном режиме", — сообщил он.

"Европейская правда": Сотрудники Посольства США в Киеве эвакуируются во Львов

"Европейская правда": Сотрудники Посольства США в Киеве эвакуируются во Львов

Ранее, 12 февраля, США велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну. Представитель администрации Штатов подчеркнул, что Киев с пониманием отнёсся к данному решению Вашингтона, хотя не все в украинском руководстве разделяют американскую оценку угрозы "вторжения" РФ.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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