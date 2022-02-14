МИД КНР: Посольство Китая на Украине работает в обычном режиме

Посольство Китая в Киеве работает в обычном режиме. Об этом заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Ваньбинь, отвечая на вопрос, будет ли дипмиссия КНР эвакуировать своих сотрудников, как и США.

"Мы внимательно следим за ситуацией на Украине, наше посольство и консульства работают в нормальном режиме", — сообщил он.