Замглавы Минфина Моисеев: Концепция контроля криптовалют учитывает риски, указанные ЦБ

Концепция регулирования оборота криптовалют в России, разработанная Минфином, отвечает всем рискам, о которых говорил Центробанк РФ. Об этом журналистам заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит чёткие и понятные правила игры для участников рынка, создаёт инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе действующих. В случае введения запрета все они автоматически могли бы стать нарушителями закона, а это миллионы людей", — уточнил он.

По словам замминистра, концепция предусматривает обеспечение прослеживаемости денежных потоков и криптотрансакций, а также идентификацию пользователей. Он отметил, что банки и биржи останутся единственным легальным входом на рынок и обязаны будут выполнять все требования антиотмывочного законодательства. А к тем организациям, которые не будут использовать легальные возможности, станут применять соответствующие меры.

"Что касается инвесторов, то они будут разделены на квалифицированных и неквалифицированных, то есть не имеющих нужных знаний в работе с цифровыми финансовыми инструментами", — объяснил Моисеев.

Замминистра отметил, что, по мнению Минфина, актуальность регулирования криптовалют обусловлена ростом популярности инвестиций граждан и тем, как в целом функционирует этот рынок. Он подчеркнул, что нужно создать понятные и прозрачные правила, чтобы граждане и бизнес участвовали в финансовых инструментах крипторынка.

Моисеев добавил, что запрет криптовалют и их добычи привёл бы к застою в развитии новых технологий и сервисов, способствовал бы оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж и недополучению налогов.