НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Замглавы Минфина Моисеев: Концепция контроля криптовалют учитывает риски, указанные ЦБ

Замминистра отметил, что запрет таких денег привёл бы к застою в развитии новых технологий и сервисов, способствовал бы оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж и недополучению налогов.

14 февраля, 08:14
<p>Алексей Моисеев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Алексей Моисеев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Концепция регулирования оборота криптовалют в России, разработанная Минфином, отвечает всем рискам, о которых говорил Центробанк РФ. Об этом журналистам заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит чёткие и понятные правила игры для участников рынка, создаёт инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе действующих. В случае введения запрета все они автоматически могли бы стать нарушителями закона, а это миллионы людей", — уточнил он.

По словам замминистра, концепция предусматривает обеспечение прослеживаемости денежных потоков и криптотрансакций, а также идентификацию пользователей. Он отметил, что банки и биржи останутся единственным легальным входом на рынок и обязаны будут выполнять все требования антиотмывочного законодательства. А к тем организациям, которые не будут использовать легальные возможности, станут применять соответствующие меры.

Кабмин защитил права граждан и юрлиц благодаря легальному рынку цифровых валют

Кабмин защитил права граждан и юрлиц благодаря легальному рынку цифровых валют

"Что касается инвесторов, то они будут разделены на квалифицированных и неквалифицированных, то есть не имеющих нужных знаний в работе с цифровыми финансовыми инструментами", — объяснил Моисеев.

Замминистра отметил, что, по мнению Минфина, актуальность регулирования криптовалют обусловлена ростом популярности инвестиций граждан и тем, как в целом функционирует этот рынок. Он подчеркнул, что нужно создать понятные и прозрачные правила, чтобы граждане и бизнес участвовали в финансовых инструментах крипторынка.

Моисеев добавил, что запрет криптовалют и их добычи привёл бы к застою в развитии новых технологий и сервисов, способствовал бы оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж и недополучению налогов.

Кабмин разрешил покупку и продажу криптовалют на иностранной бирже

Кабмин разрешил покупку и продажу криптовалют на иностранной бирже

Напомним, 8 февраля 2022 года Правительство РФ утвердило концепцию оборота криптовалют в России. В частности, власти страны будут лицензировать криптовалютные площадки, которые к тому же должны будут иметь финансовые подушки безопасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1