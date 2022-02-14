Пьяный водитель протаранил патрульную машину, уходя от погони, в Петербурге

Столкновение водителя "мазды" и патрульного автомобиля в Петербурге и допрос мужчины. Видео © LIFE / УМВД РФ по Санкт-Петербургу

Пьяный водитель на "мазде" столкнулся с патрульным автомобилем в Санкт-Петербурге, когда уходил от погони, проигнорировав требования об остановке. В результате старшего лейтенанта полиции Михаила Чернышенко доставили в больницу, а правонарушителя задержали, сообщила Лайфу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всё произошло ещё 12 февраля в 4:40 утра на Витебском проспекте, где мужчина не остановился по требованию сотрудников и попытался скрыться. ДТП же случилось на перекрёстке улиц Фрунзе и Варшавской. Как видно на кадрах, после удара "мазда" остановилась и водителя удалось задержать. Им оказался 30-летний уроженец Республики Коми, ранее лишённый права управления автомобилем.

Мужчина также получил травмы и после оказания медпомощи был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составили шесть административных протоколов, а также возбудили уголовное дело за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом за минувший год он 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и один раз был судим по этой же статье, добавила Волк.

На допросе сам мужчина заявил правоохранителям, что ранее ему приговора не выносили. По его словам, он не остановился на требования сотрудников, потому что "не видел их". Ехал же он со скоростью "50–40 километров в час". Свою вину фигурант признал и раскаялся. Пострадавший сотрудник сейчас находится на амбулаторном лечении.