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"Лучшая новость в День cвятого Валентина": Ягудин эмоционально отреагировал на решение CAS по делу Валиевой

Сегодня Спортивный арбитражный суд разрешил фигуристке выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине.

14 февраля, 07:40
<p>Алексей Ягудин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Алексей Ягудин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин назвал нереальной новость о допуске фигуристки Камилы Валиевой к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине.

"Это нереально, прямо безумно рад! Лучшая новость в День cвятого Валентина!" — эмоционально отреагировал он в беседе с Лайфом.

Депутат Морозов: Если бы CAS принял другое решение по делу Валиевой, это было бы пятно на его репутации

Депутат Морозов: Если бы CAS принял другое решение по делу Валиевой, это было бы пятно на его репутации

Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Спортивный арбитражный суд накануне провёл заседание. И сегодня, 14 февраля, CAS вынес решение: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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