"Лучшая новость в День cвятого Валентина": Ягудин эмоционально отреагировал на решение CAS по делу Валиевой
Сегодня Спортивный арбитражный суд разрешил фигуристке выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине.
Алексей Ягудин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин назвал нереальной новость о допуске фигуристки Камилы Валиевой к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине.
"Это нереально, прямо безумно рад! Лучшая новость в День cвятого Валентина!" — эмоционально отреагировал он в беседе с Лайфом.
Депутат Морозов: Если бы CAS принял другое решение по делу Валиевой, это было бы пятно на его репутации
Напомним, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Спортивный арбитражный суд накануне провёл заседание. И сегодня, 14 февраля, CAS вынес решение: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине.
Комментариев: 0