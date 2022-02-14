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Депутат Морозов: Если бы CAS принял другое решение по делу Валиевой, это было бы пятно на его репутации

Парламентарий назвал вердикт Спортивного арбитражного суда разумным и призвал болеть за нашу юную спортсменку.

14 февраля, 07:20

Камила Валиева. Фото © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Если бы Спортивный арбитражный суд принял решение об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от участия в Олимпиаде, это было бы "абсолютное пятно на репутации спортивных чиновников". Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

"Если бы было принято иное решение, то все понимали бы, что дело здесь не в допинге, а дело пахнет грязной политикой. Мне кажется, даже чиновники МОК и все те, кто был причастен к этому решению, понимали это. И здесь не столько здравый смысл превалировал, сколько понимание, что это было бы абсолютное пятно на репутации спортивных чиновников, которые бы закрыли нашей замечательной спортсменке путь к Олимпиаде и медалям, да и вообще путь в спорт", отметил собеседник Лайфа.

Морозов назвал принятое решение разумным и подчеркнул, что "нельзя так беззастенчиво манипулировать этой так называемой проблемой допинга".

"Хорошо, что всё так произошло! Будем болеть за Валиеву!" добавил парламентарий.

Камила Валиева вышла на первую после решения CAS тренировку

Камила Валиева вышла на первую после решения CAS тренировку

Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест, Спортивный арбитражный суд накануне провёл заседание. И сегодня, 14 февраля, CAS вынес решение: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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