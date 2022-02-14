Депутат Морозов: Если бы CAS принял другое решение по делу Валиевой, это было бы пятно на его репутации
Парламентарий назвал вердикт Спортивного арбитражного суда разумным и призвал болеть за нашу юную спортсменку.
Камила Валиева. Фото © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos
Если бы Спортивный арбитражный суд принял решение об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от участия в Олимпиаде, это было бы "абсолютное пятно на репутации спортивных чиновников". Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.
"Если бы было принято иное решение, то все понимали бы, что дело здесь не в допинге, а дело пахнет грязной политикой. Мне кажется, даже чиновники МОК и все те, кто был причастен к этому решению, понимали это. И здесь не столько здравый смысл превалировал, сколько понимание, что это было бы абсолютное пятно на репутации спортивных чиновников, которые бы закрыли нашей замечательной спортсменке путь к Олимпиаде и медалям, да и вообще путь в спорт", — отметил собеседник Лайфа.
Морозов назвал принятое решение разумным и подчеркнул, что "нельзя так беззастенчиво манипулировать этой так называемой проблемой допинга".
"Хорошо, что всё так произошло! Будем болеть за Валиеву!" — добавил парламентарий.
Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест, Спортивный арбитражный суд накануне провёл заседание. И сегодня, 14 февраля, CAS вынес решение: Камила Валиева сможет выступить в личном турнире Олимпиады в Пекине.
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