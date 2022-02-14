Депутат Морозов: Если бы CAS принял другое решение по делу Валиевой, это было бы пятно на его репутации

Если бы Спортивный арбитражный суд принял решение об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от участия в Олимпиаде, это было бы "абсолютное пятно на репутации спортивных чиновников". Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

"Если бы было принято иное решение, то все понимали бы, что дело здесь не в допинге, а дело пахнет грязной политикой. Мне кажется, даже чиновники МОК и все те, кто был причастен к этому решению, понимали это. И здесь не столько здравый смысл превалировал, сколько понимание, что это было бы абсолютное пятно на репутации спортивных чиновников, которые бы закрыли нашей замечательной спортсменке путь к Олимпиаде и медалям, да и вообще путь в спорт", — отметил собеседник Лайфа.