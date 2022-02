Манижа и ELMAN выпустили клип на песню к популярному корейскому сериалу

Поклонники дорамы "Бессмертный. Романтическое заклятие" получили подарок. Вышел российский клип на песню "Останься со мной", адаптацию корейского хита-саундрека сериала Stay with me.

"Бессмертный. Романтическое заклятие" начали показывать 11 февраля на российском канале ТВ-3. Это красивая современная сказка о любви и смерти, богатстве и одиночестве, верности и коварстве. В России сериал более известен как "Гоблин" или "Токкэби", а на западе — как The Guardian: The Lonely and Great God. В своё время он вошёл в топ самых популярных проектов в истории телевидения Южной Кореи и удостоился более двух десятков профессиональных наград и премий.