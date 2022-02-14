Ми-8 с 15 пассажирами совершил аварийную посадку на Ямале

Вертолёт Ми-8 авиакомпании UTair совершил аварийную посадку на Ямале. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, пострадавших нет. Об этом Лайфу сообщил источник.

Борт летел из Нового Уренгоя в Редкино, аварийная посадка произошла на поле. Все пассажиры живы, медпомощь им не нужна.

Сейчас из Нового Уренгоя вылетает другой Ми-8, который будет эвакуировать людей.