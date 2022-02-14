Ми-8 с 15 пассажирами совершил аварийную посадку на Ямале
Все они, а также трое членов экипажа живы, не пострадали и ждут эвакуации. За ними вылетает другой Ми-8.
Фото © МЧС России / ТАСС
Вертолёт Ми-8 авиакомпании UTair совершил аварийную посадку на Ямале. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, пострадавших нет. Об этом Лайфу сообщил источник.
Борт летел из Нового Уренгоя в Редкино, аварийная посадка произошла на поле. Все пассажиры живы, медпомощь им не нужна.
Сейчас из Нового Уренгоя вылетает другой Ми-8, который будет эвакуировать людей.
А ранее в Татарстане, в районе села Новое Сумароково, совершил аварийную посадку легкомоторный самолёт Cessna. Борт совершал тренировочный полёт, на борту экипажа находилось два инструктора.
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