Пятеро пострадали при столкновении двух маршруток и лошади в Иркутской области
Всё произошло, предварительно, когда животное вышло на проезжую часть в вечернее время и водитель автомобиля не заметил его. После столкновения в его машину влетел другой микроавтобус.
Столкновение двух маршруток в Иркутской области. Фото на обложке © VK / ДТП 38RUS Иркутск
На трассе в Жигаловском районе Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь. За медпомощью обратилось пять человек, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.
Всё произошло 13 февраля около 22 часов вечера на 355-м километре автодороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово. Водитель микроавтобуса "Тойота-хайс" с пассажирами двигался по маршруту Иркутск – посёлок Магистральный и столкнулся с лошадью, вышедшей на проезжую часть. За первым автомобилем ехал второй по аналогичному маршруту и в результате врезался в первую маршрутку. Среди пострадавших также есть один несовершеннолетний, уточнили в ведомстве.
В настоящий момент правоохранители устанавливают причины произошедшего и обстоятельства ДТП. Также будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности пассажирских перевозок. К разбирательству также подключены полицейские, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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