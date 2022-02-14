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Пятеро пострадали при столкновении двух маршруток и лошади в Иркутской области

Всё произошло, предварительно, когда животное вышло на проезжую часть в вечернее время и водитель автомобиля не заметил его. После столкновения в его машину влетел другой микроавтобус.

14 февраля, 06:35
<p>Столкновение двух маршруток в Иркутской области. Фото на обложке © VK / <a href="https://vk.com/irkdtp?z=photo-37432351_457577437/wall-37432351_2680539" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДТП 38RUS Иркутск</a></p>

Столкновение двух маршруток в Иркутской области. Фото на обложке © VK / ДТП 38RUS Иркутск

На трассе в Жигаловском районе Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь. За медпомощью обратилось пять человек, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Всё произошло 13 февраля около 22 часов вечера на 355-м километре автодороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово. Водитель микроавтобуса "Тойота-хайс" с пассажирами двигался по маршруту Иркутск – посёлок Магистральный и столкнулся с лошадью, вышедшей на проезжую часть. За первым автомобилем ехал второй по аналогичному маршруту и в результате врезался в первую маршрутку. Среди пострадавших также есть один несовершеннолетний, уточнили в ведомстве.

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В настоящий момент правоохранители устанавливают причины произошедшего и обстоятельства ДТП. Также будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности пассажирских перевозок. К разбирательству также подключены полицейские, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Ранее Лайф писал, что шесть человек пострадали в аварии с фурой на трассе М7. Автомобиль Mitsubishi Lancer решил пойти на обгон, но водитель не справился с управлением. Машину на большой скорости занесло на встречной полосе, после чего она врезалась в грузовик.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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