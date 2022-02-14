Пятеро пострадали при столкновении двух маршруток и лошади в Иркутской области

На трассе в Жигаловском районе Иркутской области столкнулись две маршрутки и лошадь. За медпомощью обратилось пять человек, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Всё произошло 13 февраля около 22 часов вечера на 355-м километре автодороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово. Водитель микроавтобуса "Тойота-хайс" с пассажирами двигался по маршруту Иркутск – посёлок Магистральный и столкнулся с лошадью, вышедшей на проезжую часть. За первым автомобилем ехал второй по аналогичному маршруту и в результате врезался в первую маршрутку. Среди пострадавших также есть один несовершеннолетний, уточнили в ведомстве.

В настоящий момент правоохранители устанавливают причины произошедшего и обстоятельства ДТП. Также будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности пассажирских перевозок. К разбирательству также подключены полицейские, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.