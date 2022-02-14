Пожениться после пробки: Россияне оказались не против знакомств в дорожных заторах

Многие россияне считают сложную дорожную ситуацию удачным поводом для знакомства. К такому выводу пришли в "Сберавто" и "Сберзвуке". Эти сервисы провели опрос пользователей в преддверии Дня всех влюблённых и поделились его результатами с Лайфом.

Как оказалось по результатам исследования, 40% опрошенных не против таких знакомств, а 18% как минимум однажды инициировали общение в автомобильных пробках и других сложных дорожных ситуациях. Ещё 6% признались, что задумывались об этом, но не отважились на первый шаг.

"Тем не менее подавляющее большинство опрошенных (76%) никогда не выступали инициатором знакомства в пробке. Хотя, если предложение познакомиться поступит с другой стороны, каждый третий (33%) с радостью поддержит диалог", — отмечают организаторы опроса.

Каждый второй (52%) хотя бы раз знакомился в пробках, но закончил общение, как только дорожная ситуация разрешилась. Договорились продолжить общение, но не сдержали данное обещание 21% автолюбителей, 12% до сих пор поддерживают связь. Подружиться удалось 10% респондентов. Также среди опрошенных даже нашлись 5%, у которых знакомство в пробке привело к замужеству или женитьбе.

"Для знакомства вполне достаточно подъехать поближе и начать разговор, считают 20% респондентов. 17% автолюбителей предпочитают начинать общение с угощения, это может быть как стаканчик кофе, переданный через окно, так и любой другой вкусный сюрприз. 13% предпочитают привлекать внимание жестами, а 8% — световыми сигналами автомобиля", — отмечают авторы исследования.