Пожениться после пробки: Россияне оказались не против знакомств в дорожных заторах
Был проведён опрос, и 27% его участников рассказали, что у них уже завязывались такие отношения, вышедшие за пределы ситуации на дороге.
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Многие россияне считают сложную дорожную ситуацию удачным поводом для знакомства. К такому выводу пришли в "Сберавто" и "Сберзвуке". Эти сервисы провели опрос пользователей в преддверии Дня всех влюблённых и поделились его результатами с Лайфом.
Как оказалось по результатам исследования, 40% опрошенных не против таких знакомств, а 18% как минимум однажды инициировали общение в автомобильных пробках и других сложных дорожных ситуациях. Ещё 6% признались, что задумывались об этом, но не отважились на первый шаг.
"Тем не менее подавляющее большинство опрошенных (76%) никогда не выступали инициатором знакомства в пробке. Хотя, если предложение познакомиться поступит с другой стороны, каждый третий (33%) с радостью поддержит диалог", — отмечают организаторы опроса.
Каждый второй (52%) хотя бы раз знакомился в пробках, но закончил общение, как только дорожная ситуация разрешилась. Договорились продолжить общение, но не сдержали данное обещание 21% автолюбителей, 12% до сих пор поддерживают связь. Подружиться удалось 10% респондентов. Также среди опрошенных даже нашлись 5%, у которых знакомство в пробке привело к замужеству или женитьбе.
"Для знакомства вполне достаточно подъехать поближе и начать разговор, считают 20% респондентов. 17% автолюбителей предпочитают начинать общение с угощения, это может быть как стаканчик кофе, переданный через окно, так и любой другой вкусный сюрприз. 13% предпочитают привлекать внимание жестами, а 8% — световыми сигналами автомобиля", — отмечают авторы исследования.
А ранее Лайф подготовил 5 советов, как оформить профиль на сайте знакомств, чтобы действительно сработало. Ведь только загрузить пару селфи и написать, кого ищешь, — плохая идея. С таким подходом не стоит даже и надеяться на свидания.
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