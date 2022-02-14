В Бурятии отчим выстрелил в двух сыновей сожительницы из-за ревности к женщине

В ночь на 14 февраля 29-летний житель села Оёр Джидинского района Бурятии приревновал свою сожительницу и выстрелил в двух её сыновей. Подростков 14 и 16 лет доставили с огнестрельными ранениями нижних конечностей в Петропавловскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в последнее время отчим стал подозревать сожительницу в неверности. Вечером 13 февраля женщина ушла к сестре, чтобы затопить печь. В это же время мужчина вернулся домой в пьяном состоянии, а когда он увидел, что сожительницы нет дома, взял охотничье ружьё и отправился на её поиски. За ним пошли подростки, чтобы защитить мать. Встретившись с женщиной, подозреваемый начал ругаться с ней во дворе дома, куда также вышли и мальчики.

"Первым на помощь матери спешил старший сын. В темноте, не разглядев ребёнка, спьяну приняв его за любовника, подозреваемый направил в сторону мальчика ружьё и выстрелил. Заряд дроби попал потерпевшему по ногам", — говорится в сообщении ведомства.

В этот же момент женщина попыталась вырвать ружьё из рук своего сожителя. На помощь пришёл младший сын. Во время этой борьбы мужчина выстрелил по ногам второго мальчика. Затем подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре его нашли и задержали полицейские. Врачи оказали детям необходимую помощь. По данным полиции, ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов и не состояла на профилактических учётах.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Сейчас следователи допрашивают подозреваемого и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу будет решён после проведения первоначальных следственных действий.