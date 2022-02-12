Семью из Энгельса, где пьяная мать пыталась зарезать сына, год назад сняли с учёта

Семья из Энгельса Саратовской области, где пьяная мать пыталась зарезать пятилетнего сына, стояла на профилактическом учёте как социально неблагополучная, но в январе 2021 года была с него снята. Об этом рассказала детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя в своём инстаграме.

Уточняется, что в настоящее время мать безработная. Ребёнок не посещал детский сад, в основном находясь на воспитании у сестры родительницы. Также Загородняя добавила, что раненого мальчика ночью нашли соседи. Злоумышленница в это время находилась рядом.

"Мальчика нашли ночью соседи всего изрезанного, рядом мать была", — сказала омбудсмен на видео.

Губернатор Саратовской области поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района.