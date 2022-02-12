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Семью из Энгельса, где пьяная мать пыталась зарезать сына, год назад сняли с учёта

В настоящее время родительница ребёнка безработная. А мальчик не посещал детский сад, в основном находясь на воспитании у сестры злоумышленницы.

12 февраля, 12:31

Фото на обложке © Shutterstock

Семья из Энгельса Саратовской области, где пьяная мать пыталась зарезать пятилетнего сына, стояла на профилактическом учёте как социально неблагополучная, но в январе 2021 года была с него снята. Об этом рассказала детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя в своём инстаграме.

Уточняется, что в настоящее время мать безработная. Ребёнок не посещал детский сад, в основном находясь на воспитании у сестры родительницы. Также Загородняя добавила, что раненого мальчика ночью нашли соседи. Злоумышленница в это время находилась рядом.

"Мальчика нашли ночью соседи всего изрезанного, рядом мать была", — сказала омбудсмен на видео.

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Мать из Энгельса, пытавшаяся зарезать пятилетнего сына, объяснила свой поступок мистикой

Губернатор Саратовской области поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района.

Напомним, что в Энгельсе мать-одиночка пыталась зарезать пятилетнего сына. Мальчик был доставлен в больницу со множественными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи. Врачи расценили его состояние как тяжёлое. После стабилизации состояния ребёнка с помощью вертолёта доставили в Саратовскую детскую областную клиническую больницу. Позднее выяснилось, что мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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