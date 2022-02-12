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Мать из Энгельса, пытавшаяся зарезать пятилетнего сына, объяснила свой поступок мистикой

По предварительным данным, женщина нанесла малышу порядка 20 ранений. Сама злоумышленница на допросе заявила, что признаёт вину и "очень сильно раскаивается".

12 февраля, 12:16

Кадр из видео © СУ СКР по Саратовской области

Кадры из квартиры, в которой мать пыталась зарезать пятилетнего сына ножом, а также фрагмент её допроса. Видео © СУ СКР по Саратовской области

Мать-одиночка, которая пыталась зарезать пятилетнего сына в городе Энгельсе, на допросе у правоохранителей заявила, что якобы ей привиделось в ребёнке что-то паранормальное. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Уточняется, что 29-летняя женщина злоупотребляла алкоголем. Напившись в очередной раз, у неё случился приступ белой горячки, в ходе которого она и набросилась с ножом на малолетнего сына. Как утверждает источник издания, в тот момент женщина увидела в ребёнке "нечто мистическое и очень злое". По предварительным данным, она ударила сына ножом порядка 20 раз.

Мать-одиночка из Энгельса, пытавшаяся зарезать пятилетнего сына, была пьяна

Мать-одиночка из Энгельса, пытавшаяся зарезать пятилетнего сына, была пьяна

Как сообщили в региональном управлении СКР, женщина призналась в содеянном и заявила, что "очень сильно раскаивается". Задержанная также пояснила следователям, что толкнула сына, а "потом начала махать ножом по нему". По факту случившегося в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

"Осуществляется сбор информации о семье, где воспитывался ребёнок. Органами предварительного следствия также будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должных лиц органов профилактики", — добавили в ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что пострадавший ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Чтобы стабилизировать состояние пятилетнего малыша, врачам потребовалось почти пять часов. После этого его с помощью вертолёта доставили в Саратовскую детскую областную клиническую больницу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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