Полиция Кубани проверяет сообщения об обстреле хаски неизвестными
Сейчас животному нужны медикаменты. Раненого пса доставили в приют, почти наверняка он останется инвалидом на всю жизнь.
Хаски Фунтик. Фото © VK / Приют для пострадавших животных "Краснодог"
В станице Старокорсунской Краснодарского края мужчина и ребёнок могут быть причастны к обстрелу хаски. Скулящее животное нашли в яме и отвезли в приют "Краснодог". В организации уточнили, что рентген животному пока не делали, поэтому подтвердить пулевые ранения не могут. При осмотре их не обнаружили.
"У животного, вероятно, повреждение позвоночника. Собака в стрессе, лежачая, полностью отказали задние лапы. Она на 99,9% останется пожизненным инвалидом", — приводит сообщение приюта издание "Подъём".
В полиции Краснодара сообщили, что пока к ним информации о расстреле собаки не поступало, но проверку для выяснения всех обстоятельств и установления причастных лиц ведомство начало. Волонтёры также заметили: шансы на то, что кто-либо заберёт собаку домой, почти нулевые, ведь у животного неконтролируемое мочеиспускание и дефекация, за такими псами нужен специальный уход. В группе приюта во "ВКонтакте" указывается список медикаментов, которые нужны Фунтику. Кроме того, сотрудники ищут прежних хозяев хаски. В комментариях пользователи заметили, что к преступлению могут быть причастны как раз предыдущие владельцы животного.
А ранее Лайф рассказывал, как жительница Воронежской области бросилась в ледяную воду, спасая утопающую хаски. Галина Восковых призналась, что ещё до пандемии погружалась в холодную воду. Сейчас же ей пришлось руками ломать лёд, чтобы добраться до животного. В результате у неё остались порезы и синяки.
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