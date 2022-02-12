Полиция Кубани проверяет сообщения об обстреле хаски неизвестными

В станице Старокорсунской Краснодарского края мужчина и ребёнок могут быть причастны к обстрелу хаски. Скулящее животное нашли в яме и отвезли в приют "Краснодог". В организации уточнили, что рентген животному пока не делали, поэтому подтвердить пулевые ранения не могут. При осмотре их не обнаружили.

"У животного, вероятно, повреждение позвоночника. Собака в стрессе, лежачая, полностью отказали задние лапы. Она на 99,9% останется пожизненным инвалидом", — приводит сообщение приюта издание "Подъём".

В полиции Краснодара сообщили, что пока к ним информации о расстреле собаки не поступало, но проверку для выяснения всех обстоятельств и установления причастных лиц ведомство начало. Волонтёры также заметили: шансы на то, что кто-либо заберёт собаку домой, почти нулевые, ведь у животного неконтролируемое мочеиспускание и дефекация, за такими псами нужен специальный уход. В группе приюта во "ВКонтакте" указывается список медикаментов, которые нужны Фунтику. Кроме того, сотрудники ищут прежних хозяев хаски. В комментариях пользователи заметили, что к преступлению могут быть причастны как раз предыдущие владельцы животного.