Депутат Рады Рабинович заявил о начале "войны" Запада против Украины

Запад начал вести "войну" против Украины, все происходящие сейчас события и заявления приравниваются к мощнейшим санкциям. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

"Война началась! Но ведёт её с Украиной именно Запад! Всё то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнёрами — рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения, — это равно мощнейшим санкциям", — написал он в "Фейсбуке".

Парламентарий добавил, что из-за заявления западных стран экономика Незалежной может "остановиться".