Депутат Рады Рабинович заявил о начале "войны" Запада против Украины
Парламентарий сравнил объявления партнёров Киева об эвакуациях с мощнейшими санкциями и заметил, что из-за них экономика Незалежной может просто "остановиться".
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Фото © Facebook / Вадим Рабинович
Запад начал вести "войну" против Украины, все происходящие сейчас события и заявления приравниваются к мощнейшим санкциям. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
"Война началась! Но ведёт её с Украиной именно Запад! Всё то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнёрами — рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения, — это равно мощнейшим санкциям", — написал он в "Фейсбуке".
Парламентарий добавил, что из-за заявления западных стран экономика Незалежной может "остановиться".
А ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил поддержки США в борьбе с "паническими настроениями" в стране. По мнению украинского лидера, деэскалации ситуации также может помочь посещение Джо Байденом Украины. Зеленский пригласил главу Белого дома.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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