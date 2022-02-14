Риелтор Полякова рассказала, как арендаторы могут украсть квартиру

Мошенники, которым удаётся напрямую с собственником договориться о найме его квартиры, могут попытаться продать эту жилплощадь по поддельным документам. Об этом рассказала заместитель директора Департамента аренды квартир "ИНКОМ-недвижимость" Оксана Полякова.

В беседе с агентством "Прайм" она пояснила, что для этого мошенники могут сделать липовую доверенность с правом продажи. Однако Полякова считает, что настоящий собственник в любом случае может выявить мошенничество и доказать свои права на жилплощадь.

"Но вся эта история может доставить много хлопот законному владельцу, так как придётся действовать в судебном порядке, а это потребует немало времени и сил", — добавляет эксперт.

Всем, кто самостоятельно сдаёт квартиру, Полякова посоветовала никогда не передавать арендаторам в руки документы о праве собственности на жилплощадь. Также она рекомендует получить копию паспортных данных людей, снимающих квартиру.

"Чтобы исключить любую возможность реализации квартиры без вашего ведома, следует подать в Росреестр заявление о запрете на совершение регистрационных действий без участия собственника", — посоветовала специалист.