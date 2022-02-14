Российский рынок акций открылся снижением, курс доллара вырос

Впервые с 27 января индекс Мосбиржи упал ниже 3400 пунктов после открытия торгов сегодня утром. Падение составило более пяти процентов, до уровня 3381 пункта. В последний раз показатель ниже 3400 пунктов был 27 января. А вот курс доллара с началом торгов, наоборот, резко вырос, поднявшись выше 78 рублей впервые с 28 января.

Нужно отметить, что ситуация вокруг Украины сказывается и на мировой экономике. Так, ключевые индексы южнокорейской фондовой биржи упали на 1,36% с открытием торгов. А в Японии резко поднялась цена на нефть.