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Российский рынок акций открылся снижением, курс доллара вырос

Ситуация вокруг Украины сказалась не только на рынках РФ — котировки упали даже на открытии южнокорейской биржи. Нефть при этом дорожает.

14 февраля, 04:51

Фото на обложке © Pixabay

Впервые с 27 января индекс Мосбиржи упал ниже 3400 пунктов после открытия торгов сегодня утром. Падение составило более пяти процентов, до уровня 3381 пункта. В последний раз показатель ниже 3400 пунктов был 27 января. А вот курс доллара с началом торгов, наоборот, резко вырос, поднявшись выше 78 рублей впервые с 28 января.

Нужно отметить, что ситуация вокруг Украины сказывается и на мировой экономике. Так, ключевые индексы южнокорейской фондовой биржи упали на 1,36% с открытием торгов. А в Японии резко поднялась цена на нефть.

Российские акции со скидкой: Как заработать на "вторжении на Украину"

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Ранее Лайф рассказывал, что на лондонской бирже ICE цена нефти Brent впервые с октября 2014 года поднялась выше 96 долларов за баррель.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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