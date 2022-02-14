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Представитель МОК Адамс: никто не указывал на виновность ОКР по ситуации с Валиевой

Также пока не утверждается, и что российское государство как-то могло повлиять на сложившуюся ситуацию. Оглашение решения Спортивного арбитражного суда ожидается сегодня утром.

14 февраля, 04:32

Фото на обложке: Камила Валиева © ТАСС / Валерий Шарифулин

Олимпийский комитет России не рассматривается как виновник ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство", — сказал Адамс.

Допинг-проба Камилы Валиевой могла оказаться положительной из-за лекарства от мигрени

Допинг-проба Камилы Валиевой могла оказаться положительной из-за лекарства от мигрени

Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест, Спортивный арбитражный суд накануне провёл заседание. Оглашение результата ожидается утром 14 февраля.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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