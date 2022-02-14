Представитель МОК Адамс: никто не указывал на виновность ОКР по ситуации с Валиевой

Олимпийский комитет России не рассматривается как виновник ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство", — сказал Адамс.