Представитель МОК Адамс: никто не указывал на виновность ОКР по ситуации с Валиевой
Также пока не утверждается, и что российское государство как-то могло повлиять на сложившуюся ситуацию. Оглашение решения Спортивного арбитражного суда ожидается сегодня утром.
Фото на обложке: Камила Валиева © ТАСС / Валерий Шарифулин
Олимпийский комитет России не рассматривается как виновник ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом журналистам заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
"Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство", — сказал Адамс.
Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест, Спортивный арбитражный суд накануне провёл заседание. Оглашение результата ожидается утром 14 февраля.
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