Российские кёрлингистки проиграли на Олимпиаде пятый раз подряд

Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Канады. Итоговый счёт составил 5:11, и это поражение стало уже пятым по счёту у сборной в рамках олимпийского турнира.

Сборную России на Олимпийских играх представляют Алина Ковалёва (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная). Ранее они уступили сборным США (3:9), Швейцарии (7:8), Южной Кореи (5:9) и Японии (5:10).

Сейчас команда занимает последнее — десятое — место в турнирной таблице Игр. В следующем матче российские спортсменки сыграют с датчанками. Встреча запланирована на 14:05 мск 14 февраля.