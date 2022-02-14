Развязка главного старта года: Где и когда смотреть основные события последней недели Олимпиады в Пекине
Ближайшие дни станут решающими в борьбе за верхние строчки общекомандного зачёта Игр.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Jean Catuffe
Олимпийские игры в Пекине набрали полные обороты и уже вовсю радуют болельщиков по всему миру. Яркие и масштабные соревнования прочно вошли не только в жизнь поклонников спорта, но и в сетки крупных телеканалов. Лайф рассказывает, где и когда можно будет увидеть главные старты завершающей недели Олимпиады в Пекине.
14 февраля
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Natacha Pisarenko
День всех влюблённых станет не самым богатым на события и количество разыгрываемых наград. Главная надежда России — на медали в танцах на льду, где все шансы даже на золото сохраняют Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
- Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец. Начало в 4:05. Прямой эфир: Первый канал.
- Прыжки с трамплина. Командный турнир. Начало в 13:55. Прямой эфир: "Матч! Страна".
15 февраля
А вот во вторник в Пекине будет по-настоящему жарко. Целая вереница событий начнётся с раннего утра. Одно за другим и везде с реальными шансами наших спортсменов.
- Конькобежный спорт. Гонка преследования. Финалы. Начало в 11:20. Прямой эфир: "Матч ТВ".
- Биатлон. Мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало в 12:00. Прямой эфир: "Россия-1".
- Фигурное катание. Женщины, короткая программа. Начало в 13:30. Прямой эфир: Первый канал.
- Бобслей. Двойки. Начало третьей попытки в 15:15, четвёртой — в 16:50. Прямой эфир: "Матч! Арена".
Князь Монако, известная скрипачка и даже Стэтхем: Вспоминаем самых необычных участников Олимпийских игр
16 февраля
Ещё один крайне богатый на события день: четвертьфинал с участием наших хоккеистов и возможный золотой финал фристайлиста Бурова. И это далеко не всё.
- Биатлон. Женская эстафета 4х6 км. Начало в 10:45. Прямой эфир: "Россия-1".
- Лыжные гонки. Командный спринт. Начало квалификации в 12:00. Прямой эфир: "Россия-1".
- Фристайл. Мужчины, акробатика. Начало финалов в 14:00. Прямой эфир: "Матч ТВ".
- Хоккей. Четвертьфинал. Россия – Дания / Латвия. Начало в 16:10. Прямой эфир: Первый канал.
17 февраля
Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин
Чем ближе финал Олимпиады, тем ярче события. Развязка турнира фигуристок, важная гонка в конькобежном спорте и многое другое будет именно в этот день.
- Конькобежный спорт. Женщины, 1000 м. Начало в 11:30. Прямой эфир: "Матч ТВ".
- Фигурное катание. Женщины, произвольная программа. Начало в 13:00. Прямой эфир: "Россия-1".
18 февраля
Пятница подарит зрителям ряд знаковых событий, среди которых старт турнира у спортивных пар в фигурном катании, полуфинал хоккейного турнира (где мы очень ждём нашу сборную) и биатлонный масс-старт.
- Биатлон. Мужчины, масс-старт. Начало в 11:55. Прямой эфир: "Россия-1".
- Фигурное катание. Спортивные пары, короткая программа. Начало в 13:20. Прямой эфир: Первый канал.
- Хоккей. Полуфинал. Начало в 7:10 или 16:10. Прямой эфир: "Россия-1".
19 февраля
Предпоследний олимпийский день будет держать в напряжении наших болельщиков, ибо видов программы, где у нас есть очень хорошие шансы на медали, — масса. Вот лишь некоторые из них.
- Лыжные гонки. Мужчины, масс-старт 50 км. Начало в 8:55. Прямой эфир: "Россия-1".
- Конькобежный спорт. Масс-старты. Начало в 11:30. Прямой эфир: "Матч ТВ".
- Биатлон. Женщины, масс-старт 12,5 км. Начало в 11:55. Прямой эфир: Первый канал.
- Фигурное катание. Пары, произвольная программа. Начало в 14:00. Прямой эфир: "Россия-1".
- Хоккей. Матч за третье место. Начало в 16:10. Прямой эфир: Первый канал.
20 февраля
В завершающий день Олимпийских игр болельщиков ждет не только церемония закрытия, но и куча других интересных событий.
- Хоккей. Финал. Начало в 7:00. Прямой эфир: Первый канал.
- Фигурное катание. Показательные выступления. Начало в 7:00. Прямой эфир: "Россия-1".
- Лыжные гонки. Женщины, масс-старт 30 км. Начало в 9:30. Прямой эфир: Первый канал.
- Церемония закрытия Олимпиады в Пекине. Начало в 15:00. Прямой эфир: Первый канал.
Какое место займёт Россия в общем зачете Олимпиады в Пекине?