Развязка главного старта года: Где и когда смотреть основные события последней недели Олимпиады в Пекине Ближайшие дни станут решающими в борьбе за верхние строчки общекомандного зачёта Игр. 13 февраля, 21:40 Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Jean Catuffe

Олимпийские игры в Пекине набрали полные обороты и уже вовсю радуют болельщиков по всему миру. Яркие и масштабные соревнования прочно вошли не только в жизнь поклонников спорта, но и в сетки крупных телеканалов. Лайф рассказывает, где и когда можно будет увидеть главные старты завершающей недели Олимпиады в Пекине.

14 февраля

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Natacha Pisarenko

День всех влюблённых станет не самым богатым на события и количество разыгрываемых наград. Главная надежда России — на медали в танцах на льду, где все шансы даже на золото сохраняют Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец. Начало в 4:05. Прямой эфир: Первый канал.

Прыжки с трамплина. Командный турнир. Начало в 13:55. Прямой эфир: "Матч! Страна".

15 февраля

А вот во вторник в Пекине будет по-настоящему жарко. Целая вереница событий начнётся с раннего утра. Одно за другим и везде с реальными шансами наших спортсменов. Конькобежный спорт. Гонка преследования. Финалы. Начало в 11:20. Прямой эфир: "Матч ТВ".

Биатлон. Мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало в 12:00. Прямой эфир: "Россия-1".

Фигурное катание. Женщины, короткая программа. Начало в 13:30. Прямой эфир: Первый канал.

Бобслей. Двойки. Начало третьей попытки в 15:15, четвёртой — в 16:50. Прямой эфир: "Матч! Арена".

16 февраля

Ещё один крайне богатый на события день: четвертьфинал с участием наших хоккеистов и возможный золотой финал фристайлиста Бурова. И это далеко не всё. Биатлон. Женская эстафета 4х6 км. Начало в 10:45. Прямой эфир: "Россия-1".

Лыжные гонки. Командный спринт. Начало квалификации в 12:00. Прямой эфир: "Россия-1".

Фристайл. Мужчины, акробатика. Начало финалов в 14:00. Прямой эфир: "Матч ТВ".

Хоккей. Четвертьфинал. Россия – Дания / Латвия. Начало в 16:10. Прямой эфир: Первый канал.

17 февраля

Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин

Чем ближе финал Олимпиады, тем ярче события. Развязка турнира фигуристок, важная гонка в конькобежном спорте и многое другое будет именно в этот день. Конькобежный спорт. Женщины, 1000 м. Начало в 11:30. Прямой эфир: "Матч ТВ".

Фигурное катание. Женщины, произвольная программа. Начало в 13:00. Прямой эфир: "Россия-1".

18 февраля

Пятница подарит зрителям ряд знаковых событий, среди которых старт турнира у спортивных пар в фигурном катании, полуфинал хоккейного турнира (где мы очень ждём нашу сборную) и биатлонный масс-старт. Биатлон. Мужчины, масс-старт. Начало в 11:55. Прямой эфир: "Россия-1".

Фигурное катание. Спортивные пары, короткая программа. Начало в 13:20. Прямой эфир: Первый канал.

Хоккей. Полуфинал. Начало в 7:10 или 16:10. Прямой эфир: "Россия-1".

19 февраля

Предпоследний олимпийский день будет держать в напряжении наших болельщиков, ибо видов программы, где у нас есть очень хорошие шансы на медали, — масса. Вот лишь некоторые из них. Лыжные гонки. Мужчины, масс-старт 50 км. Начало в 8:55. Прямой эфир: "Россия-1".

Конькобежный спорт. Масс-старты. Начало в 11:30. Прямой эфир: "Матч ТВ".

Биатлон. Женщины, масс-старт 12,5 км. Начало в 11:55. Прямой эфир: Первый канал.

Фигурное катание. Пары, произвольная программа. Начало в 14:00. Прямой эфир: "Россия-1".

Хоккей. Матч за третье место. Начало в 16:10. Прямой эфир: Первый канал.

20 февраля

В завершающий день Олимпийских игр болельщиков ждет не только церемония закрытия, но и куча других интересных событий. Хоккей. Финал. Начало в 7:00. Прямой эфир: Первый канал.

Фигурное катание. Показательные выступления. Начало в 7:00. Прямой эфир: "Россия-1".

Лыжные гонки. Женщины, масс-старт 30 км. Начало в 9:30. Прямой эфир: Первый канал.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине. Начало в 15:00. Прямой эфир: Первый канал.

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