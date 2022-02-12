Князь Монако, известная скрипачка и даже Стэтхем: Вспоминаем самых необычных участников Олимпийских игр Главные старты четырёхлетия каждый раз встречают достаточно необычных персонажей, которые ни на что не претендуют, но привлекают к себе огромное внимание 12 февраля, 17:50 Альбер II, Ванесса Мэй, Джейсон Стэтхем. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Avalon / Getty Images, © kino-teatr.ru

Олимпийские игры — праздник для миллиардов людей по всему миру. Раз в два года весь мир с замиранием сердца несколько недель следит за успехами и неудачами своих любимых спортсменов. Однако на Олимпиадах всегда находятся участники, которые заставляют говорить о них вне зависимости от их спортивных успехов. Лайф вспоминает самых ярких и необычных олимпийцев, навсегда вошедших в историю.

Князь Монако Альбер II

Кто бы мог подумать, но монарх из Монако Альбер II — не только большой поклонник спорта, но и сам активный участник разных соревнований. Небольшое княжество никогда не считалось поставщиком больших спортивных талантов, но Альбер II — пример абсолютно невероятный. Его спортивная карьера полна самых разных и необычных моментов.

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К примеру, в середине 80-х годов он был участником легендарного ралли "Дакар" (испытание явно не для каждого). Однако главной страстью его жизни стал... бобслей. Вид спорта, который во Франции явно не относится к числу популярных, а вот для князя Монако стал чуть ли не самым важным в жизни.

А теперь вдумайтесь: Альбер II принял участие (не просто побывал) в пяти Олимпиадах! Он — единственный лидер государства, который стал участником Игр. Калгари, Альбервиль, Лиллехаммер, Нагано, Солт-Лейк-Сити — во всех этих олимпийских столицах зажигал монарх. Конечно, ни о каких высоких местах речь не идёт: ни разу не поднимался выше 25-го места, но факт всё же примечательный.

Кстати, его супруга Шарлен Уиттсток тоже принимала участие в Олимпийских играх. Было это в 2000 году после её победы на чемпионате ЮАР по плаванию. Как и у Альбера II, у неё не было никаких сверхвысоких результатов, но сам факт такой спортивной семьи — крайне любопытное явление.

Скрипачка Ванесса Мэй

Олимпиада в Сочи — тёплое и приятное воспоминание для всех российских болельщиков. Игры, которые стали для нашей страны родными и триумфальными, были праздником для всего мира. В том числе и для известной скрипачки Ванессы Мэй. Незадолго до Сочи она смогла удивить всех тем, что отобралась на Игры в горнолыжном слаломе-гиганте.

Кстати, если вы пожелаете найти Мэй в протоколах сочинской Олимпиады, то для этого нужно будет постараться, ибо на Черноморском побережье она выступала под фамилией своего отца — Ванакорн. Честь ей и хвала за то, что Ванесса выступила в обеих попытках, заняв 67-е место.

— Вы знаете, это Олимпиада, это отличная возможность проверить себя. Я сказала себе, если я пройду отбор, я поставлю перед собой цель. Я пожертвую большую сумму на благотворительность в защиту животных, так как я очень поддерживаю такие фонды, — заявила Мэй.

Правда, позднее из-за её участия в Играх развернулся большой скандал. Оказывается, что при отборе Мэй на Олимпиаду имела место некоторая фальсификация, и участвовать в Играх скрипачка не могла. Впрочем, это не отменяет того, что она подарила всему миру праздник и надежду на то, что всё достижимо.

Пита Николас Тауфатофуа

Вы можете не знать имя этого спортсмена, но вы точно видели его. Пита Николас Тауфатофуа — уроженец Королевства Тонга. Его уникальность заключается в том, что он принимал участие как в летних, так и в зимних Олимпийских играх. Но если летние ещё могут как-то вязаться с расположением его страны, то вот зимние...

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Однако на зимних Играх в Пхёнчхане 2018 года лыжник и тхэквондист не был худшим. К примеру, на дистанции в 15 километров он занял 114-е место из 119 спортсменов. Через три года он отправился на летние Игры в Токио, где уступил нашему Владиславу Ларину. Тем не менее Тауфатофуа точно стал покорителем женских сердец из-за своей достаточно атлетичной внешности.

Натан Крамптон

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Ещё один спортсмен, которого можно смело назвать секс-символом церемонии открытия Игр в Пекине. На идущей в эти дни Олимпиаде он может запомниться не только своей внешностью и необычным для зимних Игр нарядом на открытии, но и достаточно неплохим результатом. Представитель Американского Самоа сумел выйти в заключительную попытку соревнований в скелетоне и занял 19-е место в итоге.

Как и Тауфатофуа, он уникален тем, что участвовал ещё и в летних Олимпийских играх. Правда, в Токио его успехи были куда более скромными, чем в Пекине: на дистанции 100 метров он показал один из худших результатов в квалификации. Явно не Усэйн Болт.

Актёр Джейсон Стэтхем

Что? — воскликнет читатель. — Какой Стэтхем? Да-да, друзья, это звучит ныне удивительно, но звезда боевиков в далёком прошлом был очень даже классным спортсменом и членом Олимпийской сборной Великобритании на Играх 1988 года. Пока вы гадаете, какой это мог быть вид спорта, мы ответим быстрее "Гугла" — прыжки в воду. А с виду так и не скажешь, не так ли?

Однако Стэтхем для данного материала — исключение. Выступить на тех Играх, равно как и последующих, ему не удалось. Тем не менее знаменитый актёр был участником чемпионата мира, а в 1990 году даже приезжал в нашу страну для участия в турнире "Весенние ласточки".

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