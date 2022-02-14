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Песков усомнился в результативности переговоров по разоружению

По мнению пресс-секретаря президента, по этой теме предстоят многолетние тяжёлые противостояния, "всё не очень хорошо".

14 февраля, 04:27
<p>Дмитрий Песков. Фото © Пресс-служба президента РФ</p>

Дмитрий Песков. Фото © Пресс-служба президента РФ

Международные переговоры по теме разоружения могут не привести к результату. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, участникам обсуждений предстоит долгое противостояние.

"В плане разоруженческой тематики всё не очень хорошо. И очевидно, что нас ждут многолетние тяжёлые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Песков: Надеемся, что в Европе здравый смысл возобладает

Песков: Надеемся, что в Европе здравый смысл возобладает

Как рассказывал Лайф, Песков также заявил, что внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учётом нынешней обстановки в мире. Ряд документов изменяется уже сейчас.

Напомним также, что в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин призвал восемь стран подписать и ратифицировать договор против ядерных испытаний. По оценке российского лидера, нынешняя ситуация не способствует процессу ядерного нераспространения и разоружения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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