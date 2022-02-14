Песков усомнился в результативности переговоров по разоружению

Международные переговоры по теме разоружения могут не привести к результату. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, участникам обсуждений предстоит долгое противостояние.

"В плане разоруженческой тематики всё не очень хорошо. И очевидно, что нас ждут многолетние тяжёлые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Как рассказывал Лайф, Песков также заявил, что внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учётом нынешней обстановки в мире. Ряд документов изменяется уже сейчас.