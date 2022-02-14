Песков усомнился в результативности переговоров по разоружению
По мнению пресс-секретаря президента, по этой теме предстоят многолетние тяжёлые противостояния, "всё не очень хорошо".
Дмитрий Песков. Фото © Пресс-служба президента РФ
Международные переговоры по теме разоружения могут не привести к результату. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, участникам обсуждений предстоит долгое противостояние.
"В плане разоруженческой тематики всё не очень хорошо. И очевидно, что нас ждут многолетние тяжёлые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.
Как рассказывал Лайф, Песков также заявил, что внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учётом нынешней обстановки в мире. Ряд документов изменяется уже сейчас.
Напомним также, что в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин призвал восемь стран подписать и ратифицировать договор против ядерных испытаний. По оценке российского лидера, нынешняя ситуация не способствует процессу ядерного нераспространения и разоружения.
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