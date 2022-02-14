Песков: Внешнеполитическая концепция России изменится с учётом нынешней ситуации

Внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учётом нынешней обстановки в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он добавил, что ряд внешнеполитических документов изменяется уже сейчас.

"Наши внешнеполитические документы — они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учётом того, что происходит сейчас", — сказал Песков в интервью РИА "Новости".

Представитель Кремля добавил, что этом плане ситуация не является статичной. Положение дел развивается "диалектически с нашей стороны".