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Песков: Внешнеполитическая концепция России изменится с учётом нынешней ситуации

Пресс-секретарь президента отметил, что в этом плане ситуация не статична. Всего неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры внешней политики.

14 февраля, 04:00

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото на обложке © kremlin.ru

Внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учётом нынешней обстановки в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он добавил, что ряд внешнеполитических документов изменяется уже сейчас.

"Наши внешнеполитические документы — они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учётом того, что происходит сейчас", — сказал Песков в интервью РИА "Новости".

Песков: Надеемся, что в Европе здравый смысл возобладает

Песков: Надеемся, что в Европе здравый смысл возобладает

Представитель Кремля добавил, что этом плане ситуация не является статичной. Положение дел развивается "диалектически с нашей стороны".

Ранее Лайф рассказывал, что Песков указал на проблемы мировой дипломатии с прочтением Минских соглашений. По его мнению, это ведёт к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов России.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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