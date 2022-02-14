Песков: Внешнеполитическая концепция России изменится с учётом нынешней ситуации
Пресс-секретарь президента отметил, что в этом плане ситуация не статична. Всего неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры внешней политики.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото на обложке © kremlin.ru
Внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учётом нынешней обстановки в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он добавил, что ряд внешнеполитических документов изменяется уже сейчас.
"Наши внешнеполитические документы — они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учётом того, что происходит сейчас", — сказал Песков в интервью РИА "Новости".
Представитель Кремля добавил, что этом плане ситуация не является статичной. Положение дел развивается "диалектически с нашей стороны".
Ранее Лайф рассказывал, что Песков указал на проблемы мировой дипломатии с прочтением Минских соглашений. По его мнению, это ведёт к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов России.
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