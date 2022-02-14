Глава СДПГ посчитал глупым заявлять об остановке "Северного потока – 2" заранее

Глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль поспорил с ведущим телеканала ZDF Маркусом Ланцем по поводу судьбы газопровода "Северный поток – 2". В эфире последний потребовал, чтобы политик чётко произнёс, что, если Россия вторгнется на Украину, "по трубопроводу не пойдёт газ".

"Что может быть непонятного во фразе "Все варианты на столе?" — парировал на это Клингбайль.

Ланц призвал "не рассказывать друг другу сказки", а его собеседник ответил, что было бы глупо говорить заранее об остановке реализации проекта "Северный поток – 2".

"Я считаю абсолютно глупым говорить Путину: "А что, если..." — сказал политик.

Он считает, что нужно вести диалог с Москвой на фоне заявлений Запада о гипотетической "российской агрессии". По мнению Клингбайля, только вместе с Россией можно достичь стабильности в Европе, но никак не в борьбе с Москвой.