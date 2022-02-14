Глава СДПГ посчитал глупым заявлять об остановке "Северного потока – 2" заранее
По мнению политика, говорить о стабильности в Европе без России нельзя. Он уверен, что Западу нужно вести диалог с Москвой, а не бороться с ней.
Фото на обложке. Фото © Nord Stream 2
Глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль поспорил с ведущим телеканала ZDF Маркусом Ланцем по поводу судьбы газопровода "Северный поток – 2". В эфире последний потребовал, чтобы политик чётко произнёс, что, если Россия вторгнется на Украину, "по трубопроводу не пойдёт газ".
"Что может быть непонятного во фразе "Все варианты на столе?" — парировал на это Клингбайль.
Ланц призвал "не рассказывать друг другу сказки", а его собеседник ответил, что было бы глупо говорить заранее об остановке реализации проекта "Северный поток – 2".
"Я считаю абсолютно глупым говорить Путину: "А что, если..." — сказал политик.
Он считает, что нужно вести диалог с Москвой на фоне заявлений Запада о гипотетической "российской агрессии". По мнению Клингбайля, только вместе с Россией можно достичь стабильности в Европе, но никак не в борьбе с Москвой.
Как сообщал ранее Лайф, обозреватель The National Interest отметил, что США раздули ситуацию вокруг Украины для остановки "Северного потока – 2". Он предполагает, что американские власти могли изначально не верить в возможность вооружённого конфликта, они всего лишь воспользовались внешнеполитической ситуацией.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство потребовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. 26 января Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Вместе с тем глава регулятора ФРГ Йохен Хоман исключил сертификацию "Северного потока – 2" до июля.
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