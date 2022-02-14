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Figaro: В Елисейском дворце не увидели признаков эскалации вокруг Украины

Как отмечается, Эмманюэль Макрон при личной встрече в Москве 7 февраля столкнулся с более жёстким Владимиром Путиным — непохожим на того, кого он принимал в форте Брегансон в 2019 году.

14 февраля, 03:26

Фото © Wikipedia / Елисейский дворец

Франция и США по-разному трактуют присутствие российских войск у границ Украины. Об этом сообщают источники газеты Figaro в Елисейском дворце.

Как пишет издание, если Белый дом уже почти два месяца говорит о якобы неизбежном нападении России на Украину, то Елисейский дворец более осторожен в этом отношении.

"В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдёт в наступление", — заявил источник после телефонного разговора лидеров России и Франции, состоявшегося в субботу.

При этом газета подчёркивает, что сам Макрон при личной встрече в Москве 7 февраля столкнулся с более жёстким Владимиром Путиным. Он не был похож на того, кого французский президент принимал в 2019 году. По словам собеседника, российский лидер на протяжении многочасовой беседы не раз возвращался "к тому периоду, когда в НАТО ещё не входили Польша, Венгрия и Чехия, в 1997 году".

Путин обсудил с Макроном преодоление тупика в урегулировании украинского кризиса

Путин обсудил с Макроном преодоление тупика в урегулировании украинского кризиса

Ранее Лайф рассказывал, что Путин более полутора часов общался с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсуждали ситуацию на Украине. Позже Путин поговорил с президентом США Джо Байденом.

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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