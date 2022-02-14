Figaro: В Елисейском дворце не увидели признаков эскалации вокруг Украины

Франция и США по-разному трактуют присутствие российских войск у границ Украины. Об этом сообщают источники газеты Figaro в Елисейском дворце.

Как пишет издание, если Белый дом уже почти два месяца говорит о якобы неизбежном нападении России на Украину, то Елисейский дворец более осторожен в этом отношении.

"В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдёт в наступление", — заявил источник после телефонного разговора лидеров России и Франции, состоявшегося в субботу.

При этом газета подчёркивает, что сам Макрон при личной встрече в Москве 7 февраля столкнулся с более жёстким Владимиром Путиным. Он не был похож на того, кого французский президент принимал в 2019 году. По словам собеседника, российский лидер на протяжении многочасовой беседы не раз возвращался "к тому периоду, когда в НАТО ещё не входили Польша, Венгрия и Чехия, в 1997 году".

Ранее Лайф рассказывал, что Путин более полутора часов общался с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсуждали ситуацию на Украине. Позже Путин поговорил с президентом США Джо Байденом.