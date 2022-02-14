Обозреватель Род Дреер заявил о потере США статуса мирового гегемона

Интервенция в другие страны стоила США статуса мирового гегемона. Штаты истощили себя в "бессмысленных" военных конфликтах в Ираке и Афганистане. Такое мнение высказал обозреватель Род Дреер.

"Теперь мы должны жить с последствиями неправильного выбора, который мы тогда сделали, и никакое хвастовство и выдача желаемого за действительность не могут изменить ситуацию", — написал Дреер в статье для журнала The American Conservative.

Он отмечает, что никто не давал Вашингтону права "быть единоличным арбитром в международных отношениях". При этом, считает автор статьи, американцы не могут смириться с мыслью о том, что "старый враг времён холодной войны — Россия, — по сути, помыкает нами, но в глубине души никто не хочет войны". Обозреватель подчеркнул, что Москва защищает свои геополитические интересы на собственной границе и США не могут рисковать началом третьей мировой войны из-за Украины.

"Сейчас не 1992 год. Россия сильнее, чем была тогда, а Америка слабее, в основном из-за собственной глупости. Что это за мировой порядок, который позволяет Соединённым Штатам определять, что могут, а что не могут делать другие страны?" — задаётся вопросом публицист.