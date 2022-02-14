Обозреватель Род Дреер заявил о потере США статуса мирового гегемона
В статье для The American Conservative он выразил уверенность, что Вашингтону не следует из-за Украины увеличивать риск начала третьей мировой войны.
В США заявили о потере статуса мирового гегемона из-за РФ. Фото на обложке © Flickr / The U.S. Army
Интервенция в другие страны стоила США статуса мирового гегемона. Штаты истощили себя в "бессмысленных" военных конфликтах в Ираке и Афганистане. Такое мнение высказал обозреватель Род Дреер.
"Теперь мы должны жить с последствиями неправильного выбора, который мы тогда сделали, и никакое хвастовство и выдача желаемого за действительность не могут изменить ситуацию", — написал Дреер в статье для журнала The American Conservative.
Он отмечает, что никто не давал Вашингтону права "быть единоличным арбитром в международных отношениях". При этом, считает автор статьи, американцы не могут смириться с мыслью о том, что "старый враг времён холодной войны — Россия, — по сути, помыкает нами, но в глубине души никто не хочет войны". Обозреватель подчеркнул, что Москва защищает свои геополитические интересы на собственной границе и США не могут рисковать началом третьей мировой войны из-за Украины.
"Сейчас не 1992 год. Россия сильнее, чем была тогда, а Америка слабее, в основном из-за собственной глупости. Что это за мировой порядок, который позволяет Соединённым Штатам определять, что могут, а что не могут делать другие страны?" — задаётся вопросом публицист.
Ранее Лайф писал, что в "Слуге народа" назвали пропаганду о "вторжении" России на Украину спецоперацией США. Таким образом американцы хотят мобилизовать страны НАТО и восстановить их единство, считает парламентарий. Ещё одной целью Вашингтона является создание стойкого негативного образа России, полагает депутат Чернов.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет намерений нападать на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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