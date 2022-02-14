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"Есть залп!": Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы

В учениях приняли участие корветы, фрегат и большой противолодочный корабль. Они стреляли по надводным целям, имитирующим силы условного противника.

14 февраля, 03:03

На обложке кадр из видео © Минобороны РФ

Отряд Тихоокеанского флота на учениях отработал артиллерийские стрельбы по надводным целям. Видео © Минобороны РФ

Боевые корабли Тихоокеанского флота в Охотском море провели учебные артиллерийские стрельбы. Моряки учились поражать надводные цели, имитирующие условного противника. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.

Отмечается, что во время учений отряд после проведения манёвров разделился на тактические группы и произвёл отработку артиллерийской стрельбы по группе надводных целей. В первую группу кораблей вошли корветы "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Они и выполнили стрельбы по группе надводных целей, имитирующих отряд кораблей условного противника.

Вторая тактическая группа, состоящая из фрегата "Маршал Шапошников", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и корвета "Гремящий", отработала артиллерийскую стрельбу по морским целям, имитирующим десантный отряд противника.

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А ранее Лайф писал, что более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения для отработки обороны Крыма. Кроме того, военные манёвры нацелены на защиту пунктов базирования сил ЧФ и объектов экономического сектора страны от возможных военных угроз условного противника.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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