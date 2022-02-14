Эксперт Солдунов рассказал о новых правилах получения водительской медсправки

С марта 2022 года водителям, которых лишили прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, придётся в обязательном порядке сдавать определённые анализы для получения медицинской справки. Об этом рассказал глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

"Ранее после лишения прав, делая медицинскую справку, автомобилист её получал в общем порядке. Не сдавался анализ крови и другие определённые анализы. По новым правилам, если водитель был лишён прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придётся эти анализы сдавать обязательно", — сказал Солдунов в интервью РИА "Новости".

Для водителей, не нарушающих грубо правила дорожного движения, в том числе для дебютантов, подчеркнул Солдунов, ничего принципиально не изменится. Но если на медкомиссии выявят у человека признаки хронического употребления алкоголя или наркомании, то его могут направить на сдачу анализов.

"Речь о клинических признаках: приходит человек, и если врач видит, что у него руки трясутся или руки исколоты, то такого человека могут отправить сдавать анализы", — добавил эксперт.

Как следует из соответствующего приказа Минздрава, справки будут и выглядеть иначе, например, в них появится пункт, указывающий на то, из-за чего проводили медицинское освидетельствование (в связи с возвратом водительского удостоверения или нет).