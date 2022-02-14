Должников не пустят за руль: Новая инициатива судебных приставов Приставы начали "замораживать" водительские права должников. Кого это может коснуться, разбирался Лайф. 13 февраля, 21:40 Федеральная служба судебных приставов России. Фото © ТАСС / Кузьмиченок Василий

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ещё в прошлом году анонсировала проведение мероприятий, связанных с временным приостановлением действия прав управления транспортными средствами у водителей-должников. Для этого был проведён ряд координирующих действий с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) по поводу порядка межведомственного взаимодействия. Однако на постоянной основе выработанный регламент фактически стал действовать только в текущем году.

Формально закон, позволяющий приставам ограничивать должников в правах управлять и распоряжаться своим транспортным средством, действует более шести лет ( статья 67.1 закона "Об исполнительном производстве"). Но по факту он применялся эпизодически. Как пояснил источник Лайфа в ФССП, такая ситуация складывалась в связи с отсутствием налаженного взаимодействия приставов, которые ведут исполнительное производство, с сотрудниками ГИБДД. Теперь всё изменилось: приняты соответствующие регламенты и обозначены критерии, которыми руководствуются взыскатели и дорожные инспекторы.

Как всё работает

Приставы после открытия исполнительного производства извещают должника об ограничении прав на управление автомобилем либо ещё и о запрете регистрационных действий с автомобилем. И данная информация отражается в базе ГИБДД. Если должник не предоставит в ФССП документы об оплате долга или не обжалует данное постановление, то при любой проверке документов инспектор имеет право составить протокол об административном правонарушении в порядке статьи 27.12 КоАП РФ за управление без действительных документов. После чего автомобиль могут поместить на штрафстоянку. Оттуда его можно будет забрать через сутки после того, как судебный пристав снимет ограничение. Это происходит либо после оплаты долга, либо после решения суда об отмене ограничений на право управления.

К кому применяется, а к кому нет

Федеральная служба судебных приставов России. Фото © ТАСС / ТАСС / Михаил Фомичев

Юристы отмечают, что "заморозка" водительских прав хотя и стала рутинной процедурой, но применяется не ко всем должникам без разбора, а только к некоторым категориям. К ним относятся: неплательщики алиментов; те, кто обязан возместить вред здоровью; злостные неплательщики штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) и те, кто накопил много мелких штрафов на общую сумму более 10 000 рублей (только если их взыскание производится в порядке исполнительного производства, штрафы, "выписанные" дорожными камерами, в данную категорию не попадают). Из этого перечня также исключены должники по кредитам и за услуги ЖКХ.

— Круг лиц, на которых приставы распространяют ограничения по управлению транспортными средствами, сложился исходя из судебной практики, — пояснил заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — При этом надо иметь в виду, что такого рода ограничения — это не лишение права управлять транспортным средством (такое решение может вынести только суд. — Прим. Лайфа), а именно временная мера. Для автомобилиста принципиальная разница в том, что судебный акт обжаловать можно только в вышестоящей инстанции, а постановление пристава — и в суде, и у руководства ФССП, что иногда бывает проще.

Возможности управлять транспортным средством не могут быть лишены те, на чьём иждивении находятся дети-инвалиды либо инвалиды I и II группы; люди, фактически проживающие в отдалённой местности, и те, чья профессиональная деятельность и получение основного дохода связаны с управлением автомобилей (таксистов, грузоперевозчиков, доставщиков и т.д.). Это касается как наёмных работников, так и индивидуальных предпринимателей.

Очевидно, что по поводу размера долга пристав всегда в курсе, а вот остальные подробности жизни должника ему могут быть совсем не известны. Поэтому, чтобы избежать недоразумений, стоит либо заранее письменно информировать пристава о конкретных обстоятельствах, либо, если административная санкция уже наложена, подать судебному приставу заявление о её снятии и приложить документ, подтверждающий, что она применяться не может.

Федеральная служба судебных приставов России. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

— То, что государство стремится к совершенствованию своей системы мотивации для должников, это понятно. Но, как показывает пример со штрафами, которые приходят по результатам работы камер ГИБДД, подобного рода системы работают только в случае отлаженного информирования, — отметил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — А если нет возможности получить сообщение, что, мол, с такого-то числа действие прав приостановлено, и на основании этой информации либо подать обоснованную жалобу, либо всё-таки платить, некоторые водители-должники и дальше будут рассчитывать, что сотрудник ГИБДД их не остановит или не проверит.

Из-за долгов автомобилисту отказали в работе

Один из таких любителей ездить на авось проживает в Ивановской области. Он на протяжении многих лет "забывал" уплачивать транспортный налог на свой "мерседес" и накопил долг в размере 223 000 рублей. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов наложили арест на денежные средства неплательщика, а также запрет на регистрационные действий в отношении его автомобиля. Но это горе-автомобилиста не остановило, и мужчина продолжил избегать встреч с приставами. До тех пор, пока не решил перейти на новую работу. А в компании, куда стремился устроиться мужчина, после собеседования ему сообщили, что не считают возможным начать сотрудничество с человеком, который числится в базе должников. После этого житель Ивановской области сразу погасил долг в полном объёме и уплатил исполнительскую сумму в размере семи процентов от общей суммы долга, что составило более 15 000 рублей.

Поддерживаете ли вы новые ограничения для должников? Конечно, долги надо отдавать Только в случае, если должник — злостный алиментщик Нет. Долги долгами, но при чём тут связь или автомобиль?

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