"Лос-Анджелес Рэмс" стал чемпионом Супербоула второй раз в истории
Также это второй год подряд, когда один из участников решающего матча сезона Национальной футбольной лиги сыграл на своём домашнем стадионе.
Финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги. Фото на обложке © Лос-Анджелес Рэмс
THANKS FOR ROCKIN’ WITH US, RAMS FANS! WE’RE #SUPERBOWL CHAMPS! pic.twitter.com/7G7W51CMWe— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022
В финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) — Супербоуле — одержал победу клуб "Лос-Анджелес Рэмс", он обыграл "Цинциннати Бенгалс" со счётом 23:20. Решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене "СоФи Стэдиум" в Инглвуде.
Это второй год подряд, когда один из участников решающего матча сезона сыграл на своём домашнем стадионе. В прошлый раз чемпионский матч провёл клуб "Тампа-Бэй", за который играл легендарный квотербек Том Брэди. Команда тогда со счётом 31:9 обыграла "Канзас-Сити Чифс". На игре в этом году присутствовало около 100 тыс. зрителей. В 2021-м из-за пандемии на 75-тысячном стадионе в Тампе на Супербоуле было только около 25 тыс. зрителей (рекордно низкая посещаемость), при этом порядка 7,5 тыс. из них были приглашёнными работниками сферы здравоохранения. "Рэмс" в пятый раз сыграли в NFL и одержали вторую победу.
THANKS FOR ROCKIN’ WITH US, RAMS FANS! WE’RE #SUPERBOWL CHAMPS! pic.twitter.com/7G7W51CMWe— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022
Традиционно в перерыве этой популярной американской игры устраивается шоу с концертом, в этот раз на стадионе между второй и третьей четвертью в остановке участвовали рэперы Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem и Кендрик Ламар, а также R&B-исполнительница Мэри Джей Блайдж. Гимн США перед матчем исполнила кантри-певица Микки Гайтон — это считается почётной миссией. На национальном ТВ игру транслировал телеканал NBC. Максимальная стоимость 30-секундного рекламного ролика во время трансляции Супербоула достигла рекордных $7 млн.
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