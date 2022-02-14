"Лос-Анджелес Рэмс" стал чемпионом Супербоула второй раз в истории

Это второй год подряд, когда один из участников решающего матча сезона сыграл на своём домашнем стадионе. В прошлый раз чемпионский матч провёл клуб "Тампа-Бэй", за который играл легендарный квотербек Том Брэди. Команда тогда со счётом 31:9 обыграла "Канзас-Сити Чифс". На игре в этом году присутствовало около 100 тыс. зрителей. В 2021-м из-за пандемии на 75-тысячном стадионе в Тампе на Супербоуле было только около 25 тыс. зрителей (рекордно низкая посещаемость), при этом порядка 7,5 тыс. из них были приглашёнными работниками сферы здравоохранения. "Рэмс" в пятый раз сыграли в NFL и одержали вторую победу.