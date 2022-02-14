Российские акции со скидкой: Как заработать на "вторжении на Украину" Продолжающаяся истерия о вторжении России даёт уникальную возможность для начинающих инвесторов — купить качественные акции российских компаний со скидкой. Лайф разобрался, на чём проще заработать. 13 февраля, 21:40 Фото на обложке © Shutterstock

Информационная кампания о вот-вот грядущем "вторжении России на Украину" начала приобретать очертания настоящего пиар-цунами. Уже даже названа очередная точная дата "нападения" — 15 февраля. Посольства эвакуируют персонал, для самолётов закрывается небо над опасным регионом, иностранные инвесторы в панике продают акции российских компаний.

Впрочем, многие россияне могут воспользоваться этой ситуацией и купить российские акции с хорошей "военной" скидкой.

Уникальное время: распродажа российских акций

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На очередном обострении внешнеполитической ситуации в конце прошлой недели российский рынок снова рухнул: индекс Мосбиржи потерял 5,35%, долларовый индекс РТС — 4,96%. Сильнее всего из российских "голубых фишек" упали бумаги "Яндекса" (минус 9,86%), "Тинькоффа" (минус 9,1%) и Сбербанка (минус 5,22%). Снижались и бумаги из сырьевого сектора: "Новатэка" — на 4,62%, "Сургутнефтегаза" — на 4,5%, "Роснефти" — на 3,86%, "Газпрома" — на 3,29%. Причём сырьевые бумаги падают, несмотря на благоприятную ценовую конъюнктуру на мировых рынках, а бумаги "Роснефти" — вопреки объявленной 11 февраля рекордной чистой прибыли за год и обещаниям рекордных же дивидендов.

— Снижение российского рынка акций создало уникальную возможность для приобретения активов, — говорит инвестиционный стратег ВТБ "Мои инвестиции" Станислав Клещев. — С начала ноября прошлого года форвардный P/E MSCI Russia (коэффициент, показывающий отношение цены к прибыльности для акций индекса Мосбиржи. — Прим. Лайфа) снизился примерно на 30%. Это больше, чем во время предыдущих распродаж. Так, за последнее десятилетие снижение рейтинга P/E на 20% сопровождалось резким возвратом к среднему значению.

Более того, конъюнктура сырьевых рынков не ухудшилась, а существенно улучшилась за последние три месяца, отмечает Клещев. Текущие высокие спотовые цены на сырьевые товары поддерживают финансовые показатели российских компаний. Если рассчитать ожидаемые прибыли российских компаний за 2022 год по спотовым ценам, то мы получаем дивидендную доходность российского рынка акций около 16% — максимальный исторический уровень для России и тем более для сравнимых развивающихся рынков. Причём дополнительную поддержку могут оказать выкупы акций. Российские корпорации запускают и ускоряют программы обратного выкупа своих акций на фоне привлекательных ценовых уровней, низкой долговой нагрузки и высоких денежных потоков.

— В периоды медвежьего рынка, как сейчас, долгосрочные инвесторы испытывают воодушевление, так как получают возможность добавить в свой портфель качественные активы с существенной скидкой, — соглашается персональный брокер БКС "Мир инвестиций" Артур Беджанов. — Спекулянты же могут воспользоваться взметнувшейся вверх волатильностью — величиной колебаний бумаг — для того, чтобы резко нарастить капитал. Наибольший доход за короткий период времени можно получить только во время паники на рынках. Не стоит ждать, нужно действовать.

Что выбрать для покупки: акции банков, фондов или облигации?

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Впрочем, тем, кто впервые решил начать играть на фондовом рынке, нужно первым делом определиться со стратегий, предупреждают эксперты.

— Прежде чем предпринимать какие-либо действия, человеку необходимо поговорить с собой и решить, кто он — спекулянт или долгосрочный инвестор, — говорит Беджанов. — Быть спекулянтом гораздо сложнее, чем долгосрочным инвестором. Нужно разбираться в том, как устроена экономика, по каким правилам функционируют рынки и какие события влияют на их динамику.

Долгосрочный же инвестор действует проще: формирует стратегический портфель, контролирует риски и лишь изредка вносит изменения. Если на всё это нет времени или желания, то лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут сформировать оптимальный портфель акций.

— В условиях ускорения глобальной инфляции оптимальным вариантом защиты сбережений является покупка акций сырьевых компаний: нефть, газ, металлы, удобрения для сельского хозяйства, — перечисляет Клещев. — При этом банки одни из немногих, кто выигрывает в условиях повышения процентных ставок. Поэтому стоит делать акцент на эти сектора.

Кроме того, новичкам не стоит заходить сразу всей суммой, а разбивать её на 3–4 части и инвестировать их с периодичностью в один месяц.

— В условиях волатильного рынка это позволит сформировать портфель оптимальным образом, — продолжает Клещев. — И нужно помнить о диверсификации вложений. Когда у рынка потенциал роста 50%, можно не утруждать себя изучением отдельных компаний для включения в портфель — лучше купить индексный фонд.

Начинающим инвесторам нужно также проанализировать деятельность привлекательных компаний за прошлые годы, узнать, к примеру, насколько щедры они на выплату дивидендов, а также не забывать о более консервативных инструментах, например облигациях.

— Наиболее привлекательными активами на сегодняшний день являются государственные облигации США, золото и акции компаний, которые платят высокие дивиденды, — советует Беджанов. — У гибко мыслящих инвесторов появилась возможность прилично заработать на дальнейшем снижении сильно переоценённых за время пандемии бумаг технологического сектора.

Играете ли вы на фондовом рынке? Да, сейчас это наиболее выгодный способ заработать Нет, депозиты менее доходны, зато спокойнее Пока нет, но планирую У меня нет сбережений, играть не на что

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