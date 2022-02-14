Фигуристы Синицина и Кацалапов взяли серебро на Олимпиаде в Пекине

Члены сборной России по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. По сумме ритм-танца и произвольного танца они набрали 220,51 балла (88,85 + 131,66).

Первое же место досталось французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Причём они установили новый мировой рекорд по сумме программ (226,98; 90,83 + 136,15). На третьем месте спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02; 87,13 + 130,89).

Таким образом, российская сборная утром 14 февраля поднялась с седьмой на шестую позицию в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. В нашей копилке четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.