Фигуристы Синицина и Кацалапов взяли серебро на Олимпиаде в Пекине
Теперь российская сборная поднялась с седьмой на шестую позицию в медальном зачёте. В нашей копилке четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Члены сборной России по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. По сумме ритм-танца и произвольного танца они набрали 220,51 балла (88,85 + 131,66).
Первое же место досталось французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Причём они установили новый мировой рекорд по сумме программ (226,98; 90,83 + 136,15). На третьем месте спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02; 87,13 + 130,89).
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Таким образом, российская сборная утром 14 февраля поднялась с седьмой на шестую позицию в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. В нашей копилке четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.
Лайф рассказывал, что накануне сборная России выиграла женскую лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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