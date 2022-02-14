Умер режиссёр Райтман, снявший "Охотников за приведениями"
Кинодеятель скончался в своём доме в Калифорнии на 76-м году жизни. Он работал и над другими популярными фильмами.
Айван Райтман. Фото © Wikipedia
Канадский режиссёр и продюсер Айван Райтман умер в США на 76-м году жизни. Об этом сообщает семья режиссёра.
"Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство", — говорится в совместном заявлении дочерей Джейсона Райтмана Кэтрин и Кэролайн, пишет Associated Press.
По их словам, Райтман умер в ночь на воскресенье в своём доме в Калифорнии. Причина смерти не уточняется.
Айван Райтман прославился фильмами "Близнецы" (Twins, 1988), "Детсадовский полицейский" (Kindergarten Cop, 1990), "Джуниор" (Junior, 1995) и "Шесть дней, семь ночей" (Six Days Seven Nights, 1998). Но наибольшую известность ему принесли "Охотники за привидениями" 1984 года.
А ранее Лайф писал, что умерла советская актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, озвучившая медвежонка Умку. Её голосом также говорили дети из старых игровых фильмов.
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