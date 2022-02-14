Умер режиссёр Райтман, снявший "Охотников за приведениями"

Канадский режиссёр и продюсер Айван Райтман умер в США на 76-м году жизни. Об этом сообщает семья режиссёра.

"Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство", — говорится в совместном заявлении дочерей Джейсона Райтмана Кэтрин и Кэролайн, пишет Associated Press.

По их словам, Райтман умер в ночь на воскресенье в своём доме в Калифорнии. Причина смерти не уточняется.

Айван Райтман прославился фильмами "Близнецы" (Twins, 1988), "Детсадовский полицейский" (Kindergarten Cop, 1990), "Джуниор" (Junior, 1995) и "Шесть дней, семь ночей" (Six Days Seven Nights, 1998). Но наибольшую известность ему принесли "Охотники за привидениями" 1984 года.