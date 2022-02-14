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Умер режиссёр Райтман, снявший "Охотников за приведениями"

Кинодеятель скончался в своём доме в Калифорнии на 76-м году жизни. Он работал и над другими популярными фильмами.

14 февраля, 05:00
<p>Айван Райтман. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ivan_Reitman_2011.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Айван Райтман. Фото © Wikipedia

Канадский режиссёр и продюсер Айван Райтман умер в США на 76-м году жизни. Об этом сообщает семья режиссёра.

"Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство", — говорится в совместном заявлении дочерей Джейсона Райтмана Кэтрин и Кэролайн, пишет Associated Press.

По их словам, Райтман умер в ночь на воскресенье в своём доме в Калифорнии. Причина смерти не уточняется.

Айван Райтман прославился фильмами "Близнецы" (Twins, 1988), "Детсадовский полицейский" (Kindergarten Cop, 1990), "Джуниор" (Junior, 1995) и "Шесть дней, семь ночей" (Six Days Seven Nights, 1998). Но наибольшую известность ему принесли "Охотники за привидениями" 1984 года.

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А ранее Лайф писал, что умерла советская актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, озвучившая медвежонка Умку. Её голосом также говорили дети из старых игровых фильмов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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