Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" после введения платы за углеродные выбросы

Единственным способом нейтрализовать негативные эффекты от планируемого Евросоюзом "углеродного налога" является скорое введение платы за углеродные выбросы. Такое мнение выразил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

На правительственном совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова Чубайс назвал здравой логикой проведение сахалинского эксперимента по введению квот на выбросы и решение по его итогам дальнейших действий.

"Но, понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог", — добавил Чубайс, чьи слова приводит РБК.

Спецпредставитель главы государства напомнил, что Европарламент предложил перенести начало взимания налога с 2026 на 2025 год и убрать льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года вместо 2035-го. По мнению Чубайса, в итоге льготы будут отменены в 2030-м, однако это всё равно раньше, чем изначально планировалось.

Он заметил, что если сейчас положить 100 долларов в расчёт потенциальной цены углерода для российской экономики, то в этом случае нас "ожидает совсем другая жизнь". Сейчас, уточнил Чубайс, для европейцев на бирже цена за тонну углекислого газа — 100 долларов, однако из-за 50-процентной квоты эффективной ставкой является 50 долларов, но к 2030-му она вырастет до 100, не считая динамики.

"То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберёмся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведёт к серьёзному объёму платежа в бюджет Евросоюза", — добавил Чубайс.

Избежать этого можно, выйдя на "принципиальное решение" в 2022-м и реализовав его в 2023-м. И формировать бюджет страны на 2024–2027 годы с учётом этого решения, заключил Чубайс.