Песков: Отношения России и США сегодня "фактически лежат на полу"

Отношения России и США на сегодняшний день "фактически лежат на полу", однако плюсом можно считать наличие каналов для диалога, которых пару лет назад не было вовсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью РИА "Новости" Песков заметил, что в диалоге находятся оба президента, также обсуждения идут по другим направлениям, это, безусловно, можно записать в позитив, несмотря на тяжёлую ситуацию в некоторых моментах.

"Это плюс, потому что, вы знаете, буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было. Но в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе. Мы находимся на очень-очень низкой точке. Они фактически лежат на полу", — сказал пресс-секретарь.