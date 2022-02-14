НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Песков: Отношения России и США сегодня "фактически лежат на полу"

Однако позитивным моментом является диалог двух государств на различных уровнях, в том числе между президентами, добавил представитель Кремля.

14 февраля, 06:26
<p>Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Отношения России и США на сегодняшний день "фактически лежат на полу", однако плюсом можно считать наличие каналов для диалога, которых пару лет назад не было вовсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью РИА "Новости" Песков заметил, что в диалоге находятся оба президента, также обсуждения идут по другим направлениям, это, безусловно, можно записать в позитив, несмотря на тяжёлую ситуацию в некоторых моментах.

"Это плюс, потому что, вы знаете, буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было. Но в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе. Мы находимся на очень-очень низкой точке. Они фактически лежат на полу", — сказал пресс-секретарь.

Песков усомнился в результативности переговоров по разоружению

Песков усомнился в результативности переговоров по разоружению

А ранее Песков заявил, что внешнеполитическая концепция России изменится с учётом нынешней ситуации. Он отметил, что в этом плане ситуация не является статичной, и добавил, что всего неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры внешней политики.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1