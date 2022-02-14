Политолог Лазарев: Байден готов отдать Украину, чтобы Россия не сближалась с Китаем
Киев перестал быть в приоритете для внешней политики Вашингтона, однако он остался выгодным для зарабатывающих на украинской территории компаний, объяснил свою точку зрения эксперт.
Президент США Джо Байден. Фото на обложке © Facebook / Joe Biden
Президент США Джо Байден готов отдать Украину, чтобы Россия перестала сближаться с Китаем. Об этом заявил политолог Александр Лазарев в эфире телеканала "Наш", также отметив, что подобным образом американские власти идут на уступки.
По его словам, Киев Вашингтону больше не нужен из-за изменения внешнеполитических ориентиров. Если раньше Соединённые Штаты пытались сдерживать РФ как континентальную державу по стратегии Збигнева Бжезинского, то сейчас ориентируются на борьбу с Китаем, поскольку видят в нём главную угрозу с 2018 года, когда проект не удалось реализовать. По мнению Лазарева, Украина перестала быть в приоритете для внешней политики США, однако она осталась выгодной для зарабатывающих на этой территории компаний.
"Американцы идут на уступки Российской Федерации для того, чтобы она не слилась с Китаем. Они готовы отдать Украину и хотят отказаться от неё. Байден неоднократно говорил: "Мы за вас воевать не будем никогда". Тогда будет война сил НАТО и России, а это ядерная война", — подчеркнул украинский политолог.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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