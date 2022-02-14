Политолог Лазарев: Байден готов отдать Украину, чтобы Россия не сближалась с Китаем

Президент США Джо Байден готов отдать Украину, чтобы Россия перестала сближаться с Китаем. Об этом заявил политолог Александр Лазарев в эфире телеканала "Наш", также отметив, что подобным образом американские власти идут на уступки.

По его словам, Киев Вашингтону больше не нужен из-за изменения внешнеполитических ориентиров. Если раньше Соединённые Штаты пытались сдерживать РФ как континентальную державу по стратегии Збигнева Бжезинского, то сейчас ориентируются на борьбу с Китаем, поскольку видят в нём главную угрозу с 2018 года, когда проект не удалось реализовать. По мнению Лазарева, Украина перестала быть в приоритете для внешней политики США, однако она осталась выгодной для зарабатывающих на этой территории компаний.