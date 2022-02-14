Вильфанд: В конце недели в Европейской России погода опередит климат на 50 дней

В Европейской России погода в конце рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, если ночью ожидается в районе минус двух – семи градусов, то днём столбики термометров будут показывать от одного до трёх градусов выше нуля. С понедельника по среду ожидается на шесть–семь градусов выше нормы, однако это ещё будет соответствовать мартовским значениям. Но с четверга установится уверенный "апрель", предупредил Вильфанд, а температура будет выше нормы на 11 градусов, что связано с тёплыми южными воздушными массами.

"Это даже будет соответствовать второй декаде апреля. Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до плюс пяти", — приводит его слова РИА "Новости".

Если до четверга существенных осадков не ожидается, а высота снега уменьшится, то в пятницу возможны дождь и мокрый снег, добавил метеоролог.