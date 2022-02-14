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Вильфанд: В конце недели в Европейской России погода опередит климат на 50 дней

Кроме того, до четверга существенных осадков в регионе не ожидается, а высота снега уменьшится, уточнил метеоролог. А вот в пятницу возможны дождь и мокрый снег, добавил он.

14 февраля, 06:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Европейской России погода в конце рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, если ночью ожидается в районе минус двух – семи градусов, то днём столбики термометров будут показывать от одного до трёх градусов выше нуля. С понедельника по среду ожидается на шесть–семь градусов выше нормы, однако это ещё будет соответствовать мартовским значениям. Но с четверга установится уверенный "апрель", предупредил Вильфанд, а температура будет выше нормы на 11 градусов, что связано с тёплыми южными воздушными массами.

"Это даже будет соответствовать второй декаде апреля. Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до плюс пяти", — приводит его слова РИА "Новости".

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Если до четверга существенных осадков не ожидается, а высота снега уменьшится, то в пятницу возможны дождь и мокрый снег, добавил метеоролог.

А ранее Лайф рассказывал, что зима в Москве уже стала самой снежной за последние четыре года. По данным метеорологов, прирост осадков составил до 160 сантиметров при годовой норме в полтора метра. В связи с этим столичные коммунальные службы ежедневно осуществляют работы по очистке снега.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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