Marvel выпустила полноценный трейлер фильма "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия"
В картине зрители увидят также актёра Патрика Стюарта, известного по роли профессора Чарльза Ксавье из "Людей Икс". Он будет призывать к ответу Стрэнджа за последствия.
Новый постер фильма "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия". Фото на обложке © Twitter / Marvel
Студия Marvel выпустила полноценный трейлер фильма "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия". Ролик можно посмотреть в англоязычной и русской версиях на официальных каналах.
В самом фильме поклонники увидят уже знакомых персонажей — самого доктора Стивена Стрэнджа, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч, Алую Ведьму в исполнении Элизабет Олсен и нынешнего Верховного Мага Вонга (Бенедикт Вонг).
Marvel Studios' #DoctorStrange in the Multiverse of Madness arrives only in theaters May 6. pic.twitter.com/5IgpAHTzJH— Marvel Entertainment (@Marvel) February 13, 2022
На этот раз доктору Стрэнджу нужно будет разобраться с последствиями своих действий после манипуляции с пространственно-временным континуумом и мультивселенной, которая находится в опасности. При этом ответить за свои поступки его призовёт неизвестный персонаж, которого сыграл Патрик Стюарт. Зрители его знают по роли профессора Чарльза Ксавье из "Людей Икс". Также Marvel Entertainment опубликовала в "Твиттере" новый постер фильма.
Напомним, что премьера фильма состоится 6 мая 2022 года. В качестве режиссёра выступил Сэм Рэйми. В картине также снялись Рейчел Макадамс и Чиветел Эджиофор. А ранее Лайф сообщал, что глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал о рамках жестокости в "Лунном рыцаре".
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