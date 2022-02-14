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Marvel выпустила полноценный трейлер фильма "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия"

В картине зрители увидят также актёра Патрика Стюарта, известного по роли профессора Чарльза Ксавье из "Людей Икс". Он будет призывать к ответу Стрэнджа за последствия.

14 февраля, 07:05

Новый постер фильма "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия". Фото на обложке © Twitter / Marvel

Студия Marvel выпустила полноценный трейлер фильма "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия". Ролик можно посмотреть в англоязычной и русской версиях на официальных каналах.

В самом фильме поклонники увидят уже знакомых персонажей — самого доктора Стивена Стрэнджа, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч, Алую Ведьму в исполнении Элизабет Олсен и нынешнего Верховного Мага Вонга (Бенедикт Вонг).

На этот раз доктору Стрэнджу нужно будет разобраться с последствиями своих действий после манипуляции с пространственно-временным континуумом и мультивселенной, которая находится в опасности. При этом ответить за свои поступки его призовёт неизвестный персонаж, которого сыграл Патрик Стюарт. Зрители его знают по роли профессора Чарльза Ксавье из "Людей Икс". Также Marvel Entertainment опубликовала в "Твиттере" новый постер фильма.

Напомним, что премьера фильма состоится 6 мая 2022 года. В качестве режиссёра выступил Сэм Рэйми. В картине также снялись Рейчел Макадамс и Чиветел Эджиофор. А ранее Лайф сообщал, что глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал о рамках жестокости в "Лунном рыцаре".

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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