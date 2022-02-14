Marvel выпустила полноценный трейлер фильма "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия"

В самом фильме поклонники увидят уже знакомых персонажей — самого доктора Стивена Стрэнджа, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч, Алую Ведьму в исполнении Элизабет Олсен и нынешнего Верховного Мага Вонга (Бенедикт Вонг).

На этот раз доктору Стрэнджу нужно будет разобраться с последствиями своих действий после манипуляции с пространственно-временным континуумом и мультивселенной, которая находится в опасности. При этом ответить за свои поступки его призовёт неизвестный персонаж, которого сыграл Патрик Стюарт. Зрители его знают по роли профессора Чарльза Ксавье из "Людей Икс". Также Marvel Entertainment опубликовала в "Твиттере" новый постер фильма.