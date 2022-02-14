Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО

Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Об этом заявил посол Незалежной в Лондоне Вадим Пристайко.

В разговоре с журналистом "Би-би-си радио 5" дипломат допустил такую возможность несмотря на то, что это прописано в конституции страны. В данном случае "Украина может проявить гибкость", уточнил он.