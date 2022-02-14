Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО
Незалежная может проявить гибкость для деэскалации ситуации, несмотря на прописанные в конституции положения, заметил диппредставитель.
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. Фото © Facebook / Embassy of Ukraine to the UK
Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Об этом заявил посол Незалежной в Лондоне Вадим Пристайко.
В разговоре с журналистом "Би-би-си радио 5" дипломат допустил такую возможность несмотря на то, что это прописано в конституции страны. В данном случае "Украина может проявить гибкость", уточнил он.
"Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому", — сказал Пристайко.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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