НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО

Незалежная может проявить гибкость для деэскалации ситуации, несмотря на прописанные в конституции положения, заметил диппредставитель.

14 февраля, 07:17
<p>Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ukraine.in.uk/photos/5444048342278641" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Embassy of Ukraine to the UK</a></p>

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. Фото © Facebook / Embassy of Ukraine to the UK

Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Об этом заявил посол Незалежной в Лондоне Вадим Пристайко.

В разговоре с журналистом "Би-би-си радио 5" дипломат допустил такую возможность несмотря на то, что это прописано в конституции страны. В данном случае "Украина может проявить гибкость", уточнил он.

"Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому", — сказал Пристайко.

Политолог Лазарев: Байден готов отдать Украину, чтобы Россия не сближалась с Китаем

Политолог Лазарев: Байден готов отдать Украину, чтобы Россия не сближалась с Китаем

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.

Депутат Рады Рабинович заявил о начале "войны" Запада против Украины

Депутат Рады Рабинович заявил о начале "войны" Запада против Украины

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1