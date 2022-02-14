В Уфе полиция ищет пропавшего 11-летнего мальчика
Мать ребёнка обратилась к правоохранителям около двух часов ночи. По её словам, днём 13 февраля сын вышел на прогулку и не вернулся.
Пропавший мальчик. Фото © МВД РФ
В Уфе полицейские ищут 11-летнего мальчика, который 13 февраля ушёл гулять и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по региону.
Мать ребёнка обратилась к правоохранителям около двух часов ночи. По её словам, днём 13 февраля школьник вышел на прогулку, теперь неизвестно, где он находится.
"Основные приметы пропавшего: на вид — 10 лет, худощавого телосложения, рост — 140–150 см, карие глаза, волосы тёмные. Был одет в куртку синего цвета с узорами и брюки болоньевые чёрного цвета", — говорится в сообщении.
При получении какой-либо информации о местонахождении ребёнка правоохранители просят обратиться в отдел полиции № 3 Управления МВД России по Уфе.
Ранее Лайф рассказал, что появилось видео с места гибели пропавшего в Подмосковье главврача Вадима Евдокимова. Поиски внезапно исчезнувшего медика продолжались несколько дней, в итоге волонтёры обнаружили в лесу на снегу следы, ведущие к реке, где и нашли его тело.
Лента новостей
Экс-агент кубинской разведки Альварадо: Американцы не могут распознать правду
сегодня в 07:29
Депутат Морозов: Если бы CAS принял другое решение по делу Валиевой, это было бы пятно на его репутации
сегодня в 07:20
Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО
сегодня в 07:17
Комментариев: 0