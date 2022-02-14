В Уфе полиция ищет пропавшего 11-летнего мальчика

В Уфе полицейские ищут 11-летнего мальчика, который 13 февраля ушёл гулять и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по региону.

Мать ребёнка обратилась к правоохранителям около двух часов ночи. По её словам, днём 13 февраля школьник вышел на прогулку, теперь неизвестно, где он находится.

"Основные приметы пропавшего: на вид — 10 лет, худощавого телосложения, рост — 140–150 см, карие глаза, волосы тёмные. Был одет в куртку синего цвета с узорами и брюки болоньевые чёрного цвета", — говорится в сообщении.

При получении какой-либо информации о местонахождении ребёнка правоохранители просят обратиться в отдел полиции № 3 Управления МВД России по Уфе.